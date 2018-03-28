Welt: «кредитная эйфория» россиян вызывает тревогу у Кремля

Невзирая на слабый рубль, россияне находятся в «кредитной эйфории» и скупают жильё в пригородах Москвы, пишет Die Welt. Эта ситуация «вызывает тревогу» у Кремля, так как в прошлый раз массовая выдача незастрахованных кредитов дорого обошлась российским гражданам и банкам, когда в 2014-м разразился экономический кризис, отмечает издание.

Несмотря на то что рубль «катится вниз», квартиры в пригородах Москвы «расходятся как горячие пирожки», пишет журналист Die Welt Эдуард Штайнер. Их покупают не только молодые москвичи, но и приезжие из провинции, несмотря на то что они зарабатывают всего лишь от 30 до 70 тыс. рублей в месяц. Со второй половины прошлого года банки начали выдавать ипотеки, и в декабре их выдача достигла рекорда с 2009 года.

Покупка жилья в кредит — это яркий пример «кредитной волны» в России, которая охватывает все стороны жизни, отмечает автор материала. Это связано с тем, что Центробанк понизил основную ставку до 7,25%. Однако то, что приносит прибыль экономике, вызывает тревогу даже у Владимира Путина. После своего переизбрания на четвёртый срок, в течение которого он пообещал улучшить состояние экономики, эта ситуация может ему не понравиться: «кредитный пузырь, который раздувается и лопается, может помешать его планам», подчёркивает Штайнер.

По словам руководителя Сбербанка Германа Грефа, «кредитный аппетит россиян» не создаст в ближайшие два года серьёзных проблем. Однако, по мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, незастрахованные кредиты «вызывают тревогу», так как ошибки предыдущей «кредитной эйфории» дорого обошлись россиянам и банкам, когда в 2014 году начался экономический кризис. «Если незастрахованные кредиты будут расти в этом темпе, то это тревожный сигнал. Обычные граждане склонны переоценивать свои финансовые возможности», — заявил представитель рейтингового агентства АКРА Михаил Доронкин. Сбербанк и его конкуренты так не считают, Центробанк, напротив, разделяет это мнение. По этой причине он планирует ужесточить правила предоставления потребительских кредитов уже с 1 мая, резюмирует автор Die Welt.