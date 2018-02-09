Der Standard: вместо экономического роста россиян кормят международными успехами

В России надежды на прогресс, присутствие которых ещё ощущалось в первые два президентских срока Владимира Путина, уничтожены в корне, пишет Der Standard. Что же касается «эффективной компенсации» — «впечатляющего» возвращения Москвы на международную арену, — то и оно «(в очередной раз) может вернуться бумерангом из-за слабой экономической базы», считает автор статьи Ханс-Йоахим Шпангер.

В Российской Федерации столь необходимые социальные и экономические перемены по-прежнему откладываются на более поздний срок, пишет австрийская газета Der Standard.

После окончания президентских выборов в марте россиянам, помимо «парализующей преемственности власти», придётся столкнуться с «фазой неуверенности в завтрашнем дне», убеждён автор статьи, немецкий политолог Ханс-Йоахим Шпангер.

«Вновь и вновь используемые в целях устрашения примеры — начиная с негативных последствий «арабской весны» и заканчивая волнениями во время «евромайдана» в Киеве — до сих пор оказывают эффект на население, которое всё ещё прекрасно помнит «смутное время» 90-х годов. Заручиться таким образом длительной поддержкой россиян властям, однако, не удастся», — констатирует Шпангер.

Для этого требуется «перспектива экономического и социального развития», наличия которой как раз и не наблюдается в Российской Федерации со времён тяжёлого кризиса 2009 года, подчёркивает автор статьи.

Несмотря на то что население раз за разом «угощают» громкими коррупционными скандалами, для большинства жителей России — это всего лишь «игры власть имущих». Россиян этим не впечатлить, поскольку в последние годы им на своих плечах пришлось почувствовать всю тяжесть «скудных экономических показателей». «Перспективы улучшения их ситуации разочаровывают так же, как и перспективы роста находящейся в застое экономики», — отмечает немецкий политолог.

Более того, «в корне уничтожены надежды на прогресс», присутствие которых ещё ощущалось в Российской Федерации в первые два президентских срока Владимира Путина, утверждает Ханс-Йоахим Шпангер.

Что же касается «эффективной компенсации» — «впечатляющего» возвращения России на международную арену, — то и оно «(в очередной раз) может вернуться бумерангом из-за слабой экономической базы», считает автор статьи.

«В любом случае, девиз всех консерваторов «Так держать!» ещё глубже заведёт путинскую Россию в тупик», — не сомневается немецкий политолог Ханс-Йоахим Шпангер.