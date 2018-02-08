CNN: предвыборная кампания в России сильно отличается от американской — тут даже Путина особо не рекламируют

Владимир Путин, похоже, движется к очередной победе на выборах. Но даже у могущественного президента России кое-где всё складывается не так просто, как в других местах. В Новосибирске Путин вручал медали учёным, а на улицах самого крупного города Сибири мы обнаружили безразличие и даже инакомыслие.

«У большинства людей есть мнение, что выбор за них уже давно сделали, — говорит эта женщина. — Поэтому многие люди просто не хотят участвовать в голосовании».

«Я думаю, что Новосибирск — это оппозиционный город, — добавляет эта девушка. — Тут много молодёжи, которая сидит в интернете и поддерживает Навального».

Сибирь уже не раз была в оппозиции правительству в Москве. В 2014 году Новосибирск проголосовал против путинского кандидата на выборах местного мэра. В этом городе протесты, организованные оппозиционным деятелем Алексеем Навальным, часто собирают толпы людей. Глава движения Навального в Новосибирске говорит, что он знает почему.

«Новосибирск — это тяжёлое место для Путина, — говорит он. — Это город сибирской ссылки, который всегда имел своё собственное мнение, отличающееся от того, что говорят власти».

Помимо нескольких щитов с общей рекламой предстоящих выборов, похоже, что тут предпринимается очень мало усилий со стороны кандидатов для мотивации избирателей.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Предвыборная кампания здесь, в России, сильно отличается от того, что можно ожидать в Европе и США. Очень мало рекламы на телевидении, и почти нет массовых предвыборных митингов. А ещё в этом городе даже мало плакатов с главным кандидатом — Владимиром Путиным.

Но несмотря на то что популярность Путина на юго-западе Сибири не столько крепка, тем не менее у него здесь много сторонников.

«Я ожидаю улучшений в нашей жизни, — говорит эта женщина, — поскольку будет стабильность, хорошие зарплаты и высокие доходы».

Стабильность — главный довод Владимира Путина голосовать за него на выборах, исход которых почти определён, но особого подъёма энтузиазма, похоже, не наблюдается.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2018 года.