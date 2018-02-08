CNN: предвыборная кампания в России сильно отличается от американской — тут даже Путина особо не рекламируют

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Bloomberg: США предупредили Россию о готовности нанести «более мощный» удар по Сирии Bloomberg
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Fox: США и Россия вступились за «бездушных роботов-убийц» Fox News
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Эксперт оценил готовность Telegram передавать данные о террористах по решению суда
Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал в беседе с RT готовность Telegram передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.
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В СК рассказали подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье
Следовавший на учения воинский эшелон в Забайкалье закидали камнями около десяти человек, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.
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Мейтин заявил, что «Ростов» согласовал ковёр в качестве баннера
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что фанаты футбольного клуба «Ростов» теперь официально могут проносить ковры на стадионы.
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Суд в Москве заочно арестовал бывшего гендиректора «Трансаэро»
Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина, который обвиняется в невыплате зарплат.
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На «Самара Арене» отключили электричество из-за долгов застройщика
На стадионе «Самара Арена», на котором играет футбольный клуб «Крылья Советов», отключили электричество из-за долгов застройщика.
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Украина намерена поднять вопрос об Азовском море в международном трибунале
Украина поднимет вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву, сообщил постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко.
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В Сочи 5 сентября открывается Глобальный форум Альянса за финансовую доступность
В Главном медиацентре в Сочи Центральный банк России с 5 по 7 сентября принимает X Глобальный форум Альянса за финансовую доступность.
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В НАТО считают, что учения «Восток-2018» демонстрируют подготовку России к «масштабным конфликтам»
В НАТО заявили, что считают учения «Восток-2018», которые пройдут в России, подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».
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В Wintershall отметили необходимость газа «Северного потока — 2» для Европы
Газ «Северного потока — 2» необходим Европе, заявил генеральный директор компании Wintershall Марио Мерен.
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Глава ДСИ РФС Егоров принёс извинения наставнику «Крыльев Советов» Тихонову за слова после матча с «Енисеем»
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров публично извинился перед главным тренером «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым за слова, сказанные им после игры самарцев с красноярским «Енисеем» в пятом туре Российской премьер-лиги.
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Роскомнадзор прокомментировал изменение политики конфиденциальности Telegram
Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин прокомментировал изменение политики конфиденциальности Telegram, согласно которому мессенджер готов передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.
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Военных атташе стран НАТО пригласили наблюдать за учениями «Восток-2018»
Военные атташе стран НАТО приглашены наблюдать за учениями «Восток-2018». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта.
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Экс-чемпион UFC Джонс сделал прогноз на бой между Фёдором Емельяненко и Чейлом Сонненом
Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс считает, что российский боец Фёдор Емельяненко сможет победить Чейла Соннена.
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Telegram готов передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения
Мессенджер Telegram согласен передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.
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В Кремле считают оправданными расходы на оборону
Оборонные расходы России в сложившейся международной ситуации оправданны, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков объяснил решение Путина выступить по вопросу изменений в пенсионном законодательстве
Президент России Владимир Путин принял решение изложить свою точку зрения по изменениям в пенсионном законодательстве в связи с дискуссиями, которые имеют место вокруг данной темы.
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Трамп обвинил Google в том, что поисковик избирательно показывает новости о нём
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Google за то, что поисковая система избирательно показывает новости о нём.
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Песков объяснил участие Китая в российских военных учениях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие китайских военных во внутренних российских учениях свидетельствует о расширении взаимодействия двух государств во всех сферах.
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«Краснодар» увеличил вместимость домашнего стадиона
Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость своего домашнего стадиона на 48 кресел.
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МЧС предупредило о сильной жаре в Москве
МЧС предупреждает о сильной жаре, которая ожидается на территории Москвы во вторник, 28 августа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
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Российская бригада арбитров во главе с Карасёвым назначена на матч Лиги Европы АЕК — «Тренчин»
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым рассудит футбольный матч четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским АЕК и словацким «Тренчином».
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Суд в Армении отклонил жалобу защиты генсека ОДКБ на решение об аресте
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвокатов генсека ОДКБ Юрия Хачатурова на решение суда первой инстанции, который посчитал приемлемым его арест.
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ЕС расширил санкции против ИГ
Совет Евросоюза внёс трёх боевиков террористической организации «Исламское государство»* в санкционный список. Об этом говорится в решении Совета, опубликованном в официальном журнале ЕС.
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Нацбанк Украины рассчитывает на получение транша МВФ в $2 млрд осенью
Национальный банк Украины считает, что страна уже до конца осени сможет получить транш от Международного валютного фонда в размере $2 млрд. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий.
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Мейвезер: хочу, чтобы Макгрегор готовился к бою с Нурмагомедовым в моём зале
Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший заявил о желании помочь своему бывшему сопернику ирландцу Конору Макгрегору в подготовке к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Эксперт объяснил призыв Меркель и Трампа не допустить гуманитарного кризиса в Идлибе
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал RT призыв канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа к международному сообществу совместными усилиями урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
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Глава МИД Германии раскритиковал позицию США по «Северному потоку — 2»
Глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом раскритиковал позицию США по реализации газопровода «Северный поток — 2».
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Постпред Украины при ООН анонсировал «неприятные сюрпризы» для России
Украинская делегация на сентябрьском заседании Генеральной Ассамблеи ООН представит ряд антироссийских инициатив, заявил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко.
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Стала известна дата проведения первого футбольного матча на стадионе в Красноярске
Первая игра на Центральном стадионе в Красноярске, где выступает местный футбольный клуб «Енисей», состоится 23 сентября.
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Путин в телеобращении объявит о позиции по изменениям в пенсионном законодательстве
Российский лидер Владимир Путин намерен объявить о своей позиции по изменениям в пенсионном законодательстве в формате телеобращения.
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В Роскомнадзоре прокомментировали возможность блокировки сервиса «Яндекс.Видео»
В Роскомнадзоре предупредили «Яндекс» о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео» в случае невыполнения требований удалить ссылки на пиратский контент.
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Профсоюз игроков КХЛ выделит более 1 млн рублей на лечение хоккеиста «Сибири» Мнацяна
Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провёл благотворительный матч в поддержку заболевшего раком защитника «Сибири» Самвела Мнацяна.
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Делегация России на 47-й сессии СИГРЭ в Париже составила 150 человек
Делегация России на 47-й сессии СИГРЭ, которая проходит в Париже, составила 150 человек. Об этом RT сообщил председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.
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Адвокат сообщил о переносе допроса Винника с участием французских следователей
Допрос россиянина Александра Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 3 сентября.
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Украинский боксёр Усик проведёт поединок с Беллью 10 ноября
Украинский боксёр Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, проведёт следующий бой с британцем Тони Беллью.
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Украина закрыла своё представительство при уcтавных органах СНГ
Украина в августе закрыла своё представительство при уcтавных органах СНГ.
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Роскомнадзор опроверг сообщения о частичной отмене блокировки Telegram
Роскомнадзор опроверг информацию о частичной отмене блокировки мессенджера Telegram.
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Путин выступит с заявлением по изменениям в пенсионном законодательстве
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении сделать заявление по изменениям в пенсионном законодательстве.
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Почти 300 тысяч военных привлекут на учения «Восток-2018»
Почти 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, а также больше тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников привлекут к манёврам в рамках учений «Восток-2018».
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СМИ: Роналдо может приобрести испанский футбольный клуб «Вальядолид»
Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо близок к приобретению клуба испанской Примеры «Вальядолида».
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Путин призвал осторожно работать над изменениями в пенсионном законодательстве
Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо взвешенно и осторожно работать над изменениями в пенсионном законодательстве России.
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Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН по запросу России проведёт срочные консультации по ситуации в сирийском Идлибе.
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Путин заявил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в Новосибирске необходимо провести на высоком уровне
Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, где они обсудили предстоящий молодёжный чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году.
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Путин расписался в школьных дневниках в Омске
Российский президент Владимир Путин пообщался с жителями Омска и расписался в школьных дневниках.
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Рябков не исключил встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков не исключил проведения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео.
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Рублёв не смог выйти во второй круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл французу Жереми Шарди в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у индонезийского Тимора
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе индонезийской части острова Тимор.
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Лавров назвал абсурдными предположения о «попытках» России расколоть Европу
Предположения о том, что Россия пытается расколоть Европу, абсурдны. Об этом в интервью словацкой газете «Правда» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Усэйн Болт признался, что будет нервничать в дебютном матче за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс»
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу ямаец Усэйн Болт поделился ожиданиями от предстоящего дебюта за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс» в матче с любительской командой.
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Путин прибыл в Омск
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Омск, где планируется совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.