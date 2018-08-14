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Deutsche Wirtschafts Nachrichten: сильный доллар на руку России

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Укрепление доллара выгодно российской нефтяной промышленности, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Рост американской валюты способствует подорожанию нефти, что в свою очередь увеличивает доходы России от сбыта энергоресурсов. Впрочем, в других сферах Кремль пытается уменьшить зависимость от денег США, отмечает автор статьи.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: сильный доллар на руку России
Reuters

Российскому правительству очень выгоден сильный доллар, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Благодаря росту американской валюты в последние месяцы Кремль смог существенно увеличить свои доходы от продаж нефти, газа и сжижженного природного газа (СПГ), отмечает автор статьи.

По сравнению с мартом 2017 года в марте 2018 прибыль от сбыта нефти выросла на 21,2%, продолжает издание. При сопоставлении с показателями первого квартала 2017 года выясняется, что за тот же период времени в 2018 объём экспорта СПГ удвоился, а доходы от его продаж увеличились до 1,3$ миллиардов. В те же временные рамки выручка от сбыта природного газа выросла на 22,6%.
 
Издание объясняет этот тренд увеличением мировых цен на нефть. За последние 12 месяцев стоимость «чёрного золота» марки Brent выросла с 48$ за баррель до 73$. Россия осуществляет продажи в долларах, а не в рублях, так что российская нефтяная промышленность извлекает выгоду из сильной американской валюты, объясняет автор.
 
За прошедшие недели денежная единица США значительно укрепила свои позиции относительно рубля, юаня и валюты других развивающихся стран. Так что в ближайшем будущем Кремль вряд ли откажется от нефтедоллара. В других же сферах Москва напротив пытается уменьшить зависимость от американских валюты и финансовых рынков. К примеру, недавно Россия избавилась от практически всех облигаций государственного займа США. «Нефть торгуется в долларах на бирже. Конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени», — заявил глава Кремля Владимир Путин.  
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