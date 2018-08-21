Times: Россия пригласила Китай на самые масштабные учения со времён холодной войны

Россия готовится к проведению самых масштабных по географическому размаху и численности войск военных учений с начала 80-х — «Восток-2018», пишет The Times. На манёвры, которые, возможно, лично посетит Владимир Путин, были приглашены солдаты из Китая и Монголии.

В рамках подготовки к самым масштабным за последние 40 лет военным учениям российские вооружённые силы были приведены в повышенную боевую готовность, пишет The Times.



Как заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, в манёврах «Восток-2018», которые начнутся в конце августа и продолжатся в сентябре, примут участие сухопутные силы, ВВС и ВМФ России. К ним присоединятся солдаты из Китая и Монголии.



Это самые масштабные учения с 1981 года, когда на пике холодной войны СССР организовывал большие манёвры «Запад-81» у своих границ со странами западного блока. По словам Шойгу, «Восток-2018» имеют «беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил». Впрочем, как подчёркивает британская газета, подробности учений министр раскрывать не стал.



Перед предстоящими манёврами Россия объявила о проведении пятидневной проверки боеготовности вооружённых сил в восточной части страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин может лично посетить учения.



Издание напоминает, что перед грузинским конфликтом в 2008 году и «размещением войск» в Крыму в 2014 Москва проводила большие военные манёвры. Так, по оценкам, в прошлых учениях «Восток», которые проводятся каждые четыре года, принимали участие порядка 150 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. танков, 120 самолётов и 70 кораблей. По мнению военного аналитика Виктора Литовкина, вооружённые силы России обладают уникальной способностью — перебрасывать внушительное количество войск с одного конца страны на другой. «По мобильности мы превосходим любую армию мира»,— утверждает эксперт.



Более 3 тыс. китайских военных, а также самолёты и вертолёты ВВС КНР примут участие на этапе учений, который будет разворачиваться в сентябре в Забайкальском крае. The Times отмечает, что в последнее время, на фоне растущей напряжённости в отношениях с Западом Москва и Пекин активно развивают военное сотрудничество и всё чаще проводят совместные учения.



В прошлом году Россия провела семидневные манёвры «Запад-2017» неподалёку от границ с состоящими в НАТО Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. И хотя Москва утверждает, что в учениях принимало участие 12,7 тыс. человек, некоторые западные наблюдатели насчитали 100 тыс. и поспешили назвать это провокацией в адрес альянса.