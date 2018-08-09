ЗН: Порошенко планирует расширить географию учений Sea Breeze

В следующем году Украина планирует расширить районы проведения учений Sea Breeze, которые проводятся в стране с 1997 года. Как передаёт «Зеркало недели», Пётр Порошенко заявил, что Киев также собирается увеличить контингент участников.

Президент Украины Пётр Порошенко планирует расширить районы проведения учений Sea Breeze и увеличить контингент участников в следующем году. Как пишет «Зеркало недели», об этом Порошенко сообщил в Facebook.

«В планах же в следующем году: увеличить контингент военных — участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений «Си Бриз — 2019», — отметил украинский президент.

Как напоминает издание, учения Sea Breeze состоялись в Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Чёрного моря. В них приняли участие 19 стран — членов НАТО и союзников. Международные учения серии Sea Breeze проводятся ежегодно с 1997 года.