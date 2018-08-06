Euronews: Сербия опасается, что учения НАТО прикрывают переброску контингента в Косово

Власти Сербии созвали в выходные срочное заседание в связи с завершением срока, который ЕС отвёл косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косова. В Приштине также опасаются, что проходившие на протяжении двух дней учения НАТО служат прикрытием для переброски военного контингента на север Косова, передаёт Euronews.

Военные из миротворческой миссии НАТО завершили двухдневные плановые учения на территории частично признанной республики Косово. Об этом сообщила пресс-служба миссии. Позже государственное телевидение Сербии передало, что военнослужащие уже покинули район гидроэлектростанции около водохранилища Газиводе на севере региона, но по-прежнему патрулируют магистраль возле города Зубин-Поток.

Ранее сербские СМИ выражали опасения, что эти манёвры — лишь прикрытие для переброски военного контингента на север Косова. В субботу власти Сербии созвали срочное заседание. В этот день истёк срок, который Евросоюз отвёл косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косова.

До этого президент частично признанной республики Хашим Тачи заявлял, что соглашение между Белградом и Приштиной в скором времени будет подписано.

Парламент Косова провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года. На сторону этого региона встал и Международный суд ООН. Независимость Косова не признают более 60 стран, в том числе Россия, Китай, Израиль, Греция и Испания.

Дата выхода в эфир 05 августа 2018 года.