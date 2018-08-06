Euronews: Сербия опасается, что учения НАТО прикрывают переброску контингента в Косово

Власти Сербии созвали в выходные срочное заседание в связи с завершением срока, который ЕС отвёл косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косова. В Приштине также опасаются, что проходившие на протяжении двух дней учения НАТО служат прикрытием для переброски военного контингента на север Косова, передаёт Euronews.
Военные из миротворческой миссии НАТО завершили двухдневные плановые учения на территории частично признанной республики Косово. Об этом сообщила пресс-служба миссии. Позже государственное телевидение Сербии передало, что военнослужащие уже покинули район гидроэлектростанции около водохранилища Газиводе на севере региона, но по-прежнему патрулируют магистраль возле города Зубин-Поток.
Ранее сербские СМИ выражали опасения, что эти манёвры — лишь прикрытие для переброски военного контингента на север Косова. В субботу власти Сербии созвали срочное заседание. В этот день истёк срок, который Евросоюз отвёл косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косова.
До этого президент частично признанной республики Хашим Тачи заявлял, что соглашение между Белградом и Приштиной в скором времени будет подписано.
Парламент Косова провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года. На сторону этого региона встал и Международный суд ООН. Независимость Косова не признают более 60 стран, в том числе Россия, Китай, Израиль, Греция и Испания.
Неизвестный хакер, взломав аккаунт военнослужащей ВВС Великобритании в социальной сети для знакомств Tinder, получил от её коллеги секретные данные об американском истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сокращение срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что средние розничные цены на бензин в России в июле впервые в 2018 году снизились в месячном выражении (по сравнению с июнем — на 0,2%).
В России начали принимать заявления на участие в дополнительной волне Единых государственных экзаменов по русскому языку и математике базового уровня, которые состоятся 4 и 7 сентября соответственно. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в беседе с ФАН прокомментировал материал американского журнала National Interest, который заявил о наличии секретного оружия у российского танка Т-14 на базе «Арматы» — комплекса активной защиты «Афганит».
Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова высказала мнение о критике в адрес форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара из-за его частых падений на газон в ходе матчей.
Клиенты российской туристической компании «Натали Турс» в случае прекращения деятельности организации смогут получить максимум 4,2% от стоимости приобретённой путёвки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
Депутат Европарламента Андрей Мамыкин возмутился задержанием в Латвии активиста Штаба защиты русских школ Ильи Козырева и заявил о готовности сесть в тюрьму вместо него. Об этом он написал в своём Facebook.
Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе встречи с американским сенатором Рэндом Полом попросил его оказать содействие в разрешении ситуации с арестованной в США Марией Бутиной.
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут прокомментировал отказ украинской стороны предоставлять российскому следствию данные о военных, предположительно причастных к гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина.