Bloomberg: Россия проведёт крупнейшие учения со времен холодной войны

С 11 по 15 сентября в России состоятся масштабные военные манёвры «Восток-2018», в которых примут участие около 300 тыс. российских военнослужащих и несколько тысяч их коллег из Китая, сообщает Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, учения станут крупнейшими с 1981 года.

Россия проведёт в сентябре крупнейшие военные манёвры со времён холодной войны, в которых примут участие около 300 тысяч российских военнослужащих — то есть, почти треть личного состава вооружённых сил страны — а также несколько тысяч китайских солдат, сообщает Bloomberg со ссылкой на российского министра обороны Сергея Шойгу.

По данным агентства, учения, которые будут носить название «Восток-2018» пройдут в восточном и центральном военных округах с 11 по 15 сентября и станут наиболее масштабными с 1981 года. Предполагается, что в манёврах также будут участвовать около 1000 самолётов и вертолётов, Северный и Тихоокеанский флота, и 36 тыс. танков и БТР, перечисляется в материале.

Как напоминает обозреватель Bloomberg, год назад Москва уже вызвала тревогу на Западе, организовав масштабные учения на своих западных рубежах; НАТО тогда утверждало, что в манёврах принимали участие не 13 тыс. военнослужащих, как об этом заявила Россия, а около 100 тыс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что новые учения необходимы для обеспечения боеготовности российской армии в нынешней международной обстановке, которую Песков назвал весьма «агрессивной» по отношению к Москве, отмечается в статье.

Как заявил в интервью Bloomberg старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, Кремль «готовится к возможному конфликту» на фоне ухудшения отношений с США, которые достигли наиболее низкой точки за много десятилетий. По словам Кашина, такие масштабные манёвры отчасти нацелены на то, чтобы «показать наш уровень подготовки, а отчасти — чтобы нарастить реальную боеготовность».

Кашин также подчеркнул, что участие Китая, от которого на учениях выступят 3200 военнослужащих и 30 самолётов и вертолётов — это очень новая и важная деталь. «Китайские силы впервые пустили не на совместные, а именно на внутренние учения. Пока признаков того, что Россия и Китай готовят полноценный военный союз, не наблюдается, но на уровне армий именно это и происходит», — цитирует эксперта Bloomberg.