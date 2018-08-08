Times: в военных учениях России Грузия увидела рост «аппетита агрессора»

Грузия обвинила Россию в наращивании военного присутствия на территории страны после того, как Москва предупредила своего соседа о том, что его вступление в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт», сообщает The Times. По мнению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, российские военные учения в Южной Осетии и Абхазии — это «война против Грузии, агрессия, оккупация и вопиющее нарушение международного права».

Грузия обвинила Россию в наращивании военного присутствия на территории страны после того, как Москва предупредила своего соседа о том, что его вступление в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт», сообщает The Times.

В Тбилиси заявили, что Россия проводила учения в поддерживаемых ею «сепаратистских районах» — Южной Осетии и Абхазии, — а также «ещё больше усилила своё незаконное военное присутствие».

«Это война против Грузии, агрессия, оккупация и вопиющее нарушение международного права», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время правительственного заседания. По его словам, после оккупации «аппетит агрессора только усилился».

Эта ситуация, которая произошла спустя десять лет после начала пятидневной войны между двумя странами, свидетельствует о чувстве уязвимости Грузии и враждебном настрое России относительно возможного расширения НАТО до её границ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник предупредил, что намерение НАТО принять в свой состав Грузию может возобновить военные действия. Он также отметил, что это «абсолютно безответственная позиция, просто угроза миру», пишет издание.

«Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определённое напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои, — заявил Медведев. — Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт, вне зависимости от того, на какой позиции мы находимся. И такую страну, такое государство примут в военный блок? Мы понимаем, чем это грозит? Это может спровоцировать страшный конфликт».

Несмотря на то что некоторые западные дипломаты на словах поддерживают Грузию, они также выражают беспокойство в связи с перспективой вступления страны в НАТО. По их мнению, альянс не сможет защитить Грузию в случае конфликта с Россией. Согласно договору о создании НАТО, альянс обязывает всех своих членов рассматривать нападение на одного союзника как нападение на всех.

НАТО не обозначило временных рамок для присоединения Грузии, которая в свою очередь надеется стать членом альянса к 2021 году, что кажется «маловероятным», отмечает The Times.