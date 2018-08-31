Глава латвийского МИД: в НАТО Латвию привёл «опыт жертвы»

В 2003 году Латвия вступила в Североатлантический альянс не потому, что она «столь агрессивна», а потому, что в 1940 году страна «на своём опыте поняла, каково это быть жертвой агрессии», заявил в интервью Kleine Zeitung глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. Действия же России на Украине и в Грузии, по словам министра, служат для бывшей советской республики подтверждением того, что решение о вступлении в НАТО было верным.
Сегодня Европейский союз «определённо» больше не считает Российскую Федерацию своим стратегическим партнёром, заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Глава латвийской дипломатии также заверил, что якобы все министры иностранных дел стран Евросоюза сходятся во мнении, что санкции против России ни в коем случае нельзя отменять.
И всё же, признал Эдгар Ринкевич, Брюссель должен поддерживать диалог с Москвой, чтобы иметь возможность обсудить такие темы, как Украина, Иран и Сирия.
«Это важно для всех нас», — констатировал глава МИД Латвии.
Но, поддерживая диалог с Российской Федерацией, Европейский союз не должен отказываться от стратегии устрашения Москвы, подчеркнул латвийский дипломат.
«В 2003 году мы вступили в НАТО не потому, что мы столь агрессивны, а потому, что в 1940 году мы на своём опыте поняли, каково это быть жертвой агрессии. Достаточно просто взглянуть на то, что сейчас происходит на Украине. В этом году десятая годовщина российского нападения на Грузию. Для нас всё это служит подтверждением того, что наше решение (вступить в НАТО. — ИноТВ) было верным. И Соединённые Штаты прекрасно понимают, что Латвия, Литва и Эстония не хотят развязывать войну против России», — отметил латвийский министр.
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