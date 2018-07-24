DELFI: латышские вузы подсчитывают убытки от потери «русского»

Поправки к закону о высшем образовании поставили крест на русском языке в частных вузах Латвии. Как передаёт DELFI, Министерство образования и науки не предоставило никакого экономического обоснования для этого решения. Частные учебные заведения пытаются приспособиться к новым правилам игры, подсчитывают убытки и готовятся судиться в европейских инстанциях.

Четвёртого июля президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые запрещают всем высшим учебным заведениям в стране вести обучение на языках, не являющихся официальными в Евросоюзе. Как пишет DELFI, до сих пор это ограничение касалось только государственных вузов, теперь же под запрет попали, в первую очередь, программы на русском языке в частных вузах и колледжах.

Закон предусматривает переходный период: так, студенты, которые сейчас учатся на русском, смогут завершить учёбу. До 2019 года можно будет поступить на русский поток в латвийском вузе и закончить его — но при условии, что у университета не возникнет проблем с аккредитацией учебных программ в 2020 году. А проблемы, как заверили журналистов представители частных вузов, вполне возможны, поскольку никто не может гарантировать, что «русские» программы в принципе способны пройти аккредитацию.

Авторы статьи решили разобраться, что это значит на практике, насколько велик масштаб потрясений, всколыхнувших отрасль высшего образования, и какое будущее ждёт частные вузы.

Прибалтийский портал отмечает, что главный аргумент частных вузов: запрет высшего образования на русском языке приведёт к потере как минимум €200 млн. Убытки, несомненно, будут, однако их точный размер подсчитать очень сложно. В целом же будущие убытки можно разделить на две части. Во-первых, потери понесёт отрасль экспорта образования. Во-вторых, это отток латвийской молодёжи, которая не найдёт в Латвии возможности для получения высшего образования на русском языке.

По приблизительным оценкам Министерства экономики, примерно половина студентов русских потоков в вузах Латвии — это иностранцы из России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других бывших союзных республик. Это около 2,5 тыс. человек. После 2019 года им больше не будет смысла ехать в Латвию за европейским дипломом. По оценкам экспертов, сумма всех потерь получается ниже €200 млн. Однако они неизбежно будут, поскольку долгосрочный отрицательный эффект от принятия поправок за несколько лет может достичь нескольких сотен миллионов евро.

Как заключает портал, сейчас частные вузы пытаются оценить масштаб проблемы. На повестке дня все возможные методы борьбы: закрываться, судиться, бороться, верить в лучшее. Общей позиции пока нет, но руководство вузов едино в одном: поправки вызывают раздражение, поскольку идут вразрез с экономической логикой и свободой частного предпринимательства.

Комментарии читателей на сайте DELFI:

Док: Я за укрепление латышского, но тут явно палку перегнули. Хоть для иностранцев бы оставили, это же экспорт услуг, какие-никакие рабочие места.

Николай Буйвид: Статья 14 Запрещение дискриминации. Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку... языку... или по любым иным признакам. Однако им, укравшим власть, глубоко наплевать на конвенции, да и европейская бюрократия с ними заодно.

Aleksandr Kos: Очнитесь! Это закон не о государственных, а частных вузах. На языках ЕС образование в них разрешено.

Eduard: Да, да, на языках ЕС, как говорится, «сам бог велел» — мы же в ЕС, а не в СССР. И языки ЕС не угрожают растворением латышскому языку в Латвии. С какой стати государство должно поощрять частные вузы создавать «частную», изолированную от государства, постимперскую языковую среду? Ещё раз: языки можно изучать, какие хотите, с любой «глубиной погружения» и с изучением на них любых дисциплин — но только в качестве дополнения к обязательному образованию на государственном языке. Что в этом «противоестественного»?