Вести: в Мариуполе пограничников избили из-за украиноязычного меню

В результате конфликта в украинском Мариуполе были избиты двое пограничников. Как пишут «Вести», по версии пострадавших, инцидент произошел после того, как один из военнослужащих поинтересовался у работников кафе о наличии меню на украинском языке.

В Мариуполе избили пограничников. В результате избиения двое военнослужащих пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины — сломана челюсть. Как пишут «Вести», об этом сообщил помощник председателя госпогранслужбы Олег Слободян.

«В одном из кафе города отдыхала компания пограничников. Они были на выходном. Инцидент произошел после того, как один из военнослужащих поинтересовался у работников заведения о наличии меню на украинском языке. Это сначала возмутило охранника. Через некоторое время на место приехала компания неизвестных, и начали бить пограничников», — сообщил Слободян.

Сейчас все обстоятельства инцидента проверяет полиция. В свою очередь руководство заведения имеет свою версию произошедшего, и готовит видеодоказательства с камер наблюдения, чтобы передать их правоохранительным органам.