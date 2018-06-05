ABC News: за танец «с огоньком» агенту ФБР грозит увольнение

В американском ночном клубе сотрудник ФБР так увлёкся танцем, что его пистолет вылетел из кобуры. Но на этом неприятности не закончились: подбирая оружие, агент случайно выстрелил в толпу и ранил одного из посетителей в ногу, передаёт ABC News. ФБР пока не сообщает, отделается ли танцор взысканием или будет уволен.
А теперь об этом тревожном видеоролике: агент ФБР в своё нерабочее время «зажигает» на танцполе, и вдруг его пистолет выстреливает. Один человек ранен. Репортаж корреспондента ABC Клейтона Сэнделла.
Сегодня утром ФБР заявляет, что изучает происшествие с агентом, который, будучи не при исполнении, танцевал в ночном клубе в Денвере, пока у него не выпал пистолет. Посмотрите: когда агент делает обратное сальто, его пистолет выскальзывает, падает на пол и выстреливает.
МУЖЧИНА: Мы услышали громкий звук. На 90 процентов уверен, что это был выстрел.
Но когда он его подбирает, он случайно делает единичный выстрел в толпу. Посмотрите снова: пистолет оказывается в воздухе — и вот дульное пламя. Агент тут же улыбается и поднимает руки вверх. Пуля попала мужчине в ногу.
ХЕЗЕР ШИРАЛЬДИ, очевидица: (Я думала, что. — ИноТВ) попали в моего жениха, так что я была в панике. Когда я поняла, что это не он, я всё равно была в панике, потому что там был мужчина весь в крови.
Ожидается, что с пострадавшим всё будет в порядке. Зато у агента теперь большие проблемы с начальством в ФБР. А полиция Денвера начала расследование. Неясно, употреблял ли он алкоголь.
БРЭД ГЭРРЕТТ, бывший спецагент ФБР:Большие проблемы будут у любого, кто давал присягу и вдруг вынимает оружие в общественном месте и причиняет кому-то вред. Где бы вы ни работали: в полиции города, округа, штата или в федеральной полиции, — к вам применимы все правила. Как при исполнении, так и в свободное время.
Полиция вызвала агента на допрос, а потом передала его инспектору из ФБР. Сегодня утром бюро не сообщило, будет ли этот агент наказан или уволен.
Клейтон Сэнделл, ABC News, Денвер. Специально для Good Morning America.
Спасибо Клейтону за этот репортаж. Это пойдёт в папку «Если вы думаете, что всё уже видели».
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