Fox News о теракте в Орландо: ФБР два года скрывало от американцев свой провал

Всё, что СМИ рассказывали американцам о массовом убийстве в Орландо, не соответствует действительности, заявляет независимый журналист Гленн Гринвальд в эфире Fox News. По его словам, спецслужбы умудрились проглядеть готовящийся теракт, хотя Омар Матин похвалялся своими связями с терроризмом, а его отец много лет был осведомителем ФБР.

Когда Омар Матин планировал массовое убийство в ночном клубе Pulse в Орландо, Флорида, ФБР не сумело его разоблачить, даже завербовав в осведомители его отца. Да-да. Вы не в курсе, потому что почти два года они замалчивали этот факт. Гленн Гринвальд расследует эту историю уже несколько недель. С ним мы сейчас и поговорим.



Итак, во Флориде ФБР проигнорировало предупреждения о Николасе Крузе. В Гарленде, штат Техас, агент непосредственно помог исламскому экстремисту, пытавшемуся устроить бойню. А теперь оказывается, что ФБР завербовало в осведомители отца Омара Матина, впоследствии устроившего стрельбу в ночном клубе Pulse. И, как сообщается, при всём при этом они умудрились не заметить, что Матин планировал массовое убийство. Этот провал они скрывали почти два года.



Гленн Гринвальд — сооснователь The Intercept, сегодня он с нами. Гленн, вы посвятили этому целый ряд статей. И сначала я не мог понять почему, ведь история казалась такой простой! Я думал, мы уже всё об этом знаем. Но вы оказались правы: многого об этой бойне мы не знали. Чего же?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: То, что рассказывали СМИ с самого начала и почти до этой самой минуты, совершенно не соответствует истине. В частности, утверждение о том, что Омар Матин пришёл в Pulse с намерением напасть на геев. Многим такая история пришлась по душе: правым нравилось изображать мусульман ненавистниками геев, несовместимыми с западными ценностями; левым нравилось, что секс-меньшинства предстают в образе жертв преступления на почве ненависти. Полицейскому государству нравилось делать вид, что оно — с помощью ЦРУ и ФБР — защищает либерализм.



На самом же деле, он (Омар Матин. — ИноТВ) никогда прежде не бывал в Pulse. В день теракта и в предыдущие дни он побывал во многих других заведениях, не имеющих никакого отношения к гей-сообществу. Например, в Disney и других местах, которые он посчитал слишком хорошо охраняемыми. Pulse он выбрал наугад, спросив в Google, какие есть ночные клубы в центре Орландо. Есть убедительные доказательства того, что его мотивы были никак не связаны с геями. Как он сам постоянно заявлял во время теракта, он мстил Соединённым Штатам за то, что те, как он считал, на протяжении 15 лет убивали мусульман, ни в чём не повинных женщин и детей в исламских странах…



Интересно. И теперь нам стало известно, что его отец был осведомителем ФБР. Это уже тенденция, характерная для массовых убийств… Думаю, мы знаем слишком мало, чтобы в полной мере понять, что это значит. Но расскажите, что нам точно известно.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: В этом деле ФБР неоднократно попадалось на лжи. На следующий день после теракта в Pulse они на 17 часов задержали его (Омара Матина. — ИноТВ) жену. У неё был маленький ребёнок и очень низкий интеллект. И они заставили её подписать заявление, полное ложных утверждений. В то числе о том, что она со своим мужем ездила в Pulse, чтобы изучить место.



Это проверялось в ходе расследования, и было установлено, ФБР установило, что она никогда там не бывала. Подписаться под ложными утверждениями её заставили, угрожая забрать ребёнка, играя на её уязвимых местах. И они скрыли от суда тот факт, что многие ключевые показания, доказательства вины, под которыми её заставили подписаться, были ложными.



Они также скрыли — не только от суда, но и от её адвокатов! — то важнейшее обстоятельство, что отец Омара Матина, который, по их замыслу, должен был проходить как свидетель, очень плотно работал с ФБР в качестве осведомителя на протяжении 11 лет. С 2005 по 2016 год. ФБР дважды проводило расследования в отношении Омара Матина, после того как тот похвалялся связями с терроризмом. Но они решили больше не расследовать: они не собирались его арестовывать, не собирались ничего предпринимать.



Джим Коми (директор ФБР в 2013 — 2017 гг. — ИноТВ) заявил: «Мы объясним, почему мы приняли такое решение». До сих пор не объяснили. Мы звонили им, но они отказались это комментировать. Как оказалось, во время расследования в отношении Омара Матина они поддерживали контакт со своим осведомителем. Ясно, что они решили его (Омара Матина. — ИноТВ) не арестовывать, потому что так плотно работали с его отцом. И, как вы уже отметили, они всё это время скрывали данное обстоятельство ото всех. И только на днях это стало известно.



Это же… Я хочу сказать… Если кто-то из нас солжёт ФБР, нас будут судить как уголовников. А когда они лгут нам — это пустяки!



Дата выхода в эфир 27 марта 2018 года.