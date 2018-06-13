Зеркало недели: Венгрия продолжает блокировать работу комиссии Украина — НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина — НАТО на самом высоком уровне. Как пишет «Зеркало недели», при этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинская сторона продолжает работать над разблокировкой комиссии.

Венгрия продолжает блокировать проведение заседания комиссии Украина — НАТО на самом высоком уровне. Как пишет «Зеркало недели», об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она также отметила, что украинская сторона продолжает работать над разблокировкой комиссии.

«Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина — НАТО на наивысшем уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с нашими другими партнёрами, чтобы всё-таки иметь эту возможность», — пояснила вице-премьер.

По её словам, сейчас у украинской стороны наивысший уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил о том, что президент Украины Пётр Порошенко будет приглашён на июльский саммит НАТО.

При этом генсек альянса не исключил того, что на его полях может состояться заседание комиссии Украина — НАТО. В свою очередь Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что украинская сторона будет работать до последнего, чтобы заседание комиссии состоялось.