Венгерское правительство приняло меморандум о защите закарпатских венгров на Украине. Как пишет «Корреспондент», в документе членам НАТО предлагается учесть проблемы национальных меньшинств на Украине, поскольку украинские законы нарушают их права.

В Венгрии на первом заседание нового правительства Виктора Орбана, которого в четвёртый раз избрали премьером, приняли меморандум о защите закарпатских венгров. Как пишет «Корреспондент», документ был направлен лидерам всех стран — членов НАТО и генеральному секретарю альянса.

В меморандуме правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть проблемы национальных меньшинств на Украине, связанные с украинскими законами. По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств.

Ранее заявления о влиянии третьей стороны на политику Венгрии в отношении Украины глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейковой пропагандой.