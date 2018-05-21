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Корреспондент: Будапешт призывает НАТО защитить закарпатских венгров от украинских законов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Венгерское правительство приняло меморандум о защите закарпатских венгров на Украине. Как пишет «Корреспондент», в документе членам НАТО предлагается учесть проблемы национальных меньшинств на Украине, поскольку украинские законы нарушают их права.
Корреспондент: Будапешт призывает НАТО защитить закарпатских венгров от украинских законов
Reuters

В Венгрии на первом заседание нового правительства Виктора Орбана, которого в четвёртый раз избрали премьером, приняли меморандум о защите закарпатских венгров. Как пишет «Корреспондент», документ был направлен лидерам всех стран — членов НАТО и генеральному секретарю альянса.

В меморандуме правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть проблемы национальных меньшинств на Украине, связанные с украинскими законами. По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств. 

Ранее заявления о влиянии третьей стороны на политику Венгрии в отношении Украины глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фейковой пропагандой.
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Корреспондент Украина Европа
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