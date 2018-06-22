Сегодня: в Латвии запретили обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

Сейм Латвии в окончательном чтении поправки к закону о вузах. Как пишет «Сегодня», они предусматривают запрет на обучение на русском языке не только в государственных, но и в частных вузах и колледжах.

Сейм Латвии принял 21 июня в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Как пишет «Сегодня», министерство образования и науки страны предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ, однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Министерство обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения на этапе среднего образования необходимо установить четкие условия в отношении языка программ обучения в вузах и колледжах.

Как отмечает издание, так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает министерство. Как пояснили в Минобрнауки страны, изменения, которые регулируют языки преподавания в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе.

До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.