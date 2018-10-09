Euronews: литовские журналисты требуют от властей прекратить «бюрократические игры» со СМИ

Распоряжение правительства Литвы прекратить бесплатное предоставление из Центра регистров информации о юридических и физических лицах вызвало протесты представителей СМИ, которые использовали эти данные для журналистских расследований. В результате свободный доступ был временно восстановлен. Тем временем президент страны Даля Грибаускайте также раскритиковала решение взимать плату за информацию, сообщает Euronews.
С требованием прекратить «опасные бюрократические игры против средств массовой информации» на акцию протеста в Вильнюсе вышли литовские журналисты. Их негодование вызвало решение властей ограничить выдачу данных из Центра регистров по запросу СМИ. Последней каплей в чаше терпения стало уничтожение записи с заседания, на котором премьер-министр якобы резко высказался о журналистах и свободе слова.
РИТА МИЛИЮТЕ, участница протеста:В любом нормальном демократическом государстве тот факт, что правительство уничтожило запись, стал бы основанием для подписания заявления об отставке.
Центр регистров на протяжении многих лет и совершенно бесплатно предоставлял СМИ данные о физических и юридических лицах. Но в сентябре по распоряжению правительства эта практика была прекращена.
Между тем президент страны Даля Грибаускайте подвергла критике намерение властей взимать плату за предоставление информации. Сообщается, что Центр регистров откроет свободный доступ к своим данным для СМИ уже на этой неделе. Правда, это решение носит лишь временный характер.
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