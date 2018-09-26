Libération: не называя Россию, Папа Римский осудил тех, кто прибегал к «угрозе применения оружия» и «развёртыванию войск»

В последний день своего турне по прибалтийским государствам Папа Римский Франциск осудил тех, кто прибегал к «угрозе применения оружия» и «развёртыванию войск», сообщает Libération. При этом, как отмечает издание, во время своей проповеди на открытом воздухе в Таллине понтифик избежал любой прямой отсылки к политике Москвы.

В последний день своего турне по прибалтийским государствам Папа Римский Франциск осудил тех, кто прибегал к «угрозе применения оружия» и «развёртыванию войск», сообщает Libération.

Во время своей проповеди на открытом воздухе в Таллине понтифик, однако, избежал любой прямой отсылки к политике Москвы. Но именно Москва, как отмечает французское издание, с момента «аннексии Крыма» и начала войны на востоке Украины вызывает беспокойство лидеров и граждан Литвы, Латвии и Эстонии.

«Расшифровать эту речь позволяют отношения между Россией, Эстонией и НАТО. Но я думаю, что Папа Римский имел в виду, скорее, личную свободу, когда говорил о потребительском рабстве и индивидуализме», — утверждает эстонский эксперт по вопросам международных отношений Эррки Баховски.

Однако, как пишет издание, другой эстонский эксперт по стратегическим вопросам, Эвелин Калдоя, считает очевидным то, что понтифик «имел в виду Россию».

По словам Папы Римского Франциска, некоторые думают, что сила народа измеряется по каким угодно параметрам, но не по стремлению к христианской любви. «Кто-то делает громкие заявления, кто-то, крича, прибегает к угрозам применения оружия, развёртыванию войск, различным стратегиям... Это кажется наиболее надёжным способом, — заявил понтифик. — Такое отношение скрывает в себе неприятие этики, а вместе с ней — и Бога».

Как отмечает Libération, за всё время своих публичных выступлений в Литве, Латвии и Эстонии Папа Римский ни разу не упоминал Россию.

«Мы находимся очень близко к России, невозможно её не бояться. Страх есть, — заявил журналистам литовский католический епископ Сигитас Тамкявичюс, который несколько лет провёл в советских лагерях. — Нашего соседа очень сложно понять».