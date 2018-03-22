Обозреватель: Папа Римский лишил сана украинских священников за «божественные голоса»

Папа Римский Франциск лишил сана украинских священников, которые распространяли «откровения» сестры Марии Баран, которая заявляла, что слышит голоса Бога и святых, передаёт «Обозреватель». Отмечается, что в результате проведения канонических проверок были выявлены нарушения монахами дисциплины и факты злоупотребления духовным саном.
На Украине Папой Римским Франциском будут лишены монашеского сана отец Антоний Планчак и ещё восемь монахов, которые являлись членами монастыря Святого Теодора Студита в украинском селе Колодиевка, за распространение так называемых откровений и посланий, пишет «Обозреватель».
Монахи «теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, вытекающих из приношения монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами», — цитирует издание отрывок из заявления Украинской грекокатолической церкви.
Издание отмечает, что с 2004 года в ряде монастырей Украины распространялась информация о том, что сестра Мария Баран «слышит голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и некоторых святых», достоверность и происхождение которой от Бога подтверждались Планчаком, который не имел на это права.
В результате проведения нескольких канонических проверок в 2005—2015 годах были выявлены нарушения монахами дисциплины и факты злоупотребления духовным саном. При этом специальная комиссия не обнаружила никаких признаков сверхъестественного происхождения «голосов».
Тем не менее после реорганизации монастыря Святого Теодора Студита, часть монахов всё-таки отказалась подчиниться церковной власти, передаёт «Обозреватель».
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