ERR: Эстония восстанавливает пограничный контроль с ЕС на время визита Папы Римского

За день до прибытия Папы Римского Франциска в Эстонию на границах будет восстановлен паспортный контроль даже в отношении граждан стран Шенгена, сообщает ERR. Временный контроль документов будет осуществляться на внутренней границе Эстонии, в Таллинском морском порту и в аэропорту. Кроме того, во время визита понтифика в Таллине будут введены значительные ограничения на движение транспорта.
Эстонская полиция основательно готовится к приезду в страну Папы Римского Франциска. За день до его прибытия в Таллин, 24 сентября, будет восстановлен временный пограничный контроль на границах со странами Шенгена. Во время визита высокого гостя в столице будет серьёзно нарушено движение транспорта.
Об этом в интервью радионовостям ERR рассказал глава Пыхьяской префектуры Кристиан Яани, отметив, что меры безопасности будут приняты заранее и охватят всю страну. «Департамент полиции и погранохраны начнёт действовать уже накануне визита, 24 сентября, когда мы повысим уровень своей готовности и введём временный контроль документов на внутренней границе Эстонии, в Таллинском морском порту и в аэропорту. Поэтому в эти дни въезжающим в страну важно помнить о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Схему временной организации движения и ограничений в Таллине мы совместно с партнёрами подготовим ближе к 25 сентября и сообщим о ней дополнительно», — пояснил Яани.
Кристиан Яани также предупредил, что в этот день надо быть готовым к полному перекрытию движения транспорта после 10 часов на маршруте из Таллинского аэропорта в Кадриорг. После 11 часов дня — на линии из Кадриорга к бульвару Каарли, после полудня — в направлении из центра города до Пирита, после 14 часов — из Пирита в направлении Старого города, начиная с 16 часов — в окрестностях площади Вабадузе, где в половине пятого начнётся месса. А затем с 18 часов — от центра Таллина до аэропорта, откуда в 18:45 улетит самолёт с понтификом. По словам префекта, хотя передвижение самой колонны с Папой Римским по городу будет занимать минут 20, перекрытие движения и его восстановление займут гораздо больше времени. Поэтому поездки по центру Таллина на этот день следует планировать с учётом данного обстоятельства.
Папа Римский Франциск посетит Эстонию 25 сентября в рамках поездки по странам Балтии. Он встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд, проведёт также встречи с правительством страны, с представителями гражданских обществ и дипломатического корпуса. В числе прочего Папа Римский, как писал ERR, лично отслужит мессу на площади Вабадузе в центре Таллина.
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