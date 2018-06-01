Financial Times: Румынию и Литву уличили в пособничестве пыткам ЦРУ

Европейский суд по правам человека признал Литву и Румынию виновными в нарушении прав человека на территории секретных тюрем ЦРУ в этих странах, пишет Financial Times. В 2014 году схожее решение было принято в отношении Польши, отмечает британский источник.

Европейский суд по правам человека признал Литву и Румынию виновными в нарушении прав человека, которые происходили в секретных тюрьмах ЦРУ на территории двух стран, передаёт Financial Times.

Издание отмечает, что на территории тюрем ЦРУ не только удерживало, но и пытало двух заключённых, подозреваемых в связях с террористами. Так, с исками в Европейский суд по правам человека обратились Абу Зубейда и Абд аль-Рахима аль-Нашири, которые в настоящий момент отбывают сроки в тюрьме в Гуантанамо.

По решению суда за нарушение прав человека Литва была оштрафована на €130 тыс., а Румыния — на €100 тыс. При этом Financial Times напоминает, что в 2014 году схожее решение было принято в отношении Польши за нарушение прав аль-Нашири и Зубейда.

При этом суд вынес решение, основываясь исключительно на открытой информации, в том числе на основе рассекреченных материалов и отчётов США, Литвы и международных организаций, так как не имел возможности допросить заключённых.

Аль-Нашири, подозреваемый в планировании атаки на американский эсминец USS Cole, которая в 2017 году унесла жизни 17 человек, ранее жаловался, что его почти месяц продержали подвешенным вверх ногами, а также подвергали пыткам водой.

Зубейд, которого в США подозревают в участии в подготовке теракта 11 сентября, сообщил, что отбывал наказание в секретных тюрьмах ЦРУ в Таиланде, Польше, Марокко, Литве и Афганистане. По его словам, он четыре раза находился на грани жизни и смерти, а также потерял глаз в камере одиночного заключения, в которой его содержали почти всё время.

Суд призвал обе страны провести расследование и наказать местных чиновников, которым было известно о фактах жестокого обращения с заключёнными.

Financial Times отмечает, что президент Литвы заявил, что страна примет решение суда. В то же время ряд литовских чиновников изучают возможность апелляции. В свою очередь, Румыния продолжает отрицать наличие секретных тюрем ЦРУ на своей территории.