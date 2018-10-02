Польский генерал: Польша не может вечно быть благородным рыцарем перед российским медведем

Россия нарушает международные соглашения, не исполняет взятые на себя обязательства, пытается расширить свою зону контроля, утверждает польский генерал Роман Полька в интервью «Белсату». Поэтому, по его словам, и Западу можно в угоду собственным интересам пересмотреть договорённости с Россией и, например, построить на территории Польши новые американские военные базы.

Господин генерал, насколько реальна на данный момент перспектива создания американской военной базы на территории Польши?

РОМАН ПОЛЬКА, генерал дивизии в отставке, Польша: Я думаю, что реальна, и это первый ответ на этот вопрос. Я считаю, что база будет так или иначе. Она нужна не только американским солдатам, потенциально, если они будут нашими гостями. Такая современная инфраструктура нужна, чтобы союзные силы, наши солдаты могли действительно учиться на уровне XXI века — в высококлассных учебных центрах, а не тратить время на поездки или скитаться по объектам, которые не соответствуют этим стандартам.

Какая может быть потенциальная локализация этой базы? А, может, это будет не одна база, а несколько баз, как предлагают некоторые, чтобы раскинуть их по всей территории, чтобы для россиян не было одной цели?

РОМАН ПОЛЬКА: Действительно, самое трудное — что-то начать. В течение нескольких лет я убеждаю, что нужно создать несколько баз. И здесь даже речь не о конкретных действиях против России или оборонительных действиях. Но, во-первых, – эффективная учебная база, так как малые гарнизоны этого не имеют. Также возможность строить инфраструктуру по требованию времени, в котором мы живём. Также инфраструктура, которая готовит нас к борьбе в киберпространстве. И, конечно, передислокация наших частей. Оказывается, что все ключевые части дислоцированы так, будто бы нас могли атаковать немцы, которые входят в НАТО.

То, что делает Путин, то, что он воспринимает Белоруссию как свою территорию, проводит учения типа «Запад» с участием сотен тысяч солдат — это первый, наиважнейший сигнал, показывающий, что эти базы нужны и в скором времени их нужно создать.

В Польше появился международный батальон, или батальонная группа НАТО. Также, как и в трёх балтийских странах. Зачем ещё и американская база? Может, не нужно дразнить Путина целой американской дивизией, как говорят, а достаточно этих батальонов и того, что Польша усиливается собственными силами?

РОМАН ПОЛЬКА: Покойный президент Лех Качиньский предостерегал нас тогда, когда в Польше строили такую стратегию, в которой писали, что, мол, ничего нам не грозит, что это конец истории, пришли мирные времена. Позже оказалось, что Россия атаковала Грузию, и президент говорил, что следующая будет Украина. Все, конечно, крутили пальцем у виска. Оказалось, что Крым принадлежал Украине и Россия подписала соответствующие соглашения, приняла на себя обязательства, но они атаковали Крым и Донбасс. Белоруссию в ходе манёвров они воспринимают как зависимое государство, не независимую, самостоятельную.

Это все те причины, которые заставляют нас бояться. Поэтому мы строим войска территориальной обороны и усиливаем наши союзнические способности. Такие страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония – наши соседи, не в состоянии самостоятельно защититься перед таким медведем, как Россия. А Россия в ситуации, когда мы ничего не делаем, чувствует себя ещё более расслабленно и пытается расширить территорию, которую хотела бы иметь под своим контролем.

Когда разговаривают о возможном присутствии американских войск в Польше, поднимается вопрос так называемого Акта Россия-НАТО 1997 года. Одни утверждают, что размещение такой базы или баз нарушит это соглашение. Другие считают, что нет, так как это база не натовская, а американская. Что вы думаете на этот счёт?

РОМАН ПОЛЬКА: Конечно, можно играть в различные игры словами, но давайте посмотрим на происходящее. Путин нарушает все международные соглашения. Вместо политики, которая должна привести к миру, мы постоянно видим агрессию в отношении соседей, он постоянно нарушает границы. В такой ситуации трудно вести себя как благородный рыцарь и постоянно уступать поле, когда другая сторона нарушает все соглашения.

Меня не интересует, как интерпретировать эти соглашения, но существующая ситуация требует их проверить и изменить. Необходимо, прежде всего, чтобы такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Польша не были членами НАТО второй категории. В противном случае такой союз не нужен, потому что он не обеспечивает оборонных способностей на своём восточном фланге.

Дата выхода в эфир 01 октября 2018 года.