По мнению видного польского политика и отца нынешнего премьера страны Корнеля Моравецкого, Россия не агрессивна по отношению к Польше, и поэтому вопрос строительства американской базы на польской земле Вашингтон должен решать с Москвой. С этой точкой зрения не согласен журналист газеты Rzeczpospolita. По его мнению, Моравецкий по сути передал Кремлю право решать вопросы безопасности Польши.

Польский депутат Корнель Моравецкий, отец нынешнего премьера Польши, вновь шокировал своей пророссийской позицией, пишет Rzeczpospolita. В эфире RMF FM он заявил, что вопрос размещения американской базы Форт Трамп в Польше должны решать Москва и Вашингтон. «То есть он предложил передачу решения о нашей безопасности Кремлю», — негодует журналист издания Ежи Хащчиньский.

Моравецкий вновь повторил свой тезис о том, что Россия не агрессивна, поскольку сам он не видит в её действиях никакой агрессии.

Автор статьи возражает: «Напомню факты: Россия агрессивна, нарушает границы других государств, организует военное вмешательство в другие страны, отравляет граждан других государств, которые состоят с нами в союзе, готовит путчи».

Раньше Хащчиньский уже комментировал этот тезис Моравецкого, заявив, что тот «напоминает одержимого геополитикой пенсионера», который на семейных торжествах расправляется с сильными мира сего. Он любит бросить противоречивый тезис, чтобы хозяйка, двоюродная бабушка, оживилась.

«Сейчас по сути я мог бы этот комментарий повторить. Изменилось только то, что Корнеля Моравецкого полным-полно в СМИ, он засиделся в этих гостях у тёти до раннего утра и рассказывает свои противоречащие польским государственным интересам бредни. Два месяца назад я посчитал, что Моравецкий-младший не отвечает за то, что говорит его отец. Я продолжаю так считать, что он за это не отвечает, но этих кремлёвских тезисов уже столько, что премьер Польши должен по этому вопросу высказаться. То есть решительно от них отказаться», — уверяет польский журналист.

Но в течение этих двух месяцев изменилось что-то ещё, добавляет он. Созвучно Моравецкому высказался превозносимый оппозицией отставной генерал, бывший главнокомандующий вооружёнными силами Польши Мирослав Ружанский. Он также считает, что создание базы нарушает условия соглашения Россия — НАТО от 1997 года, касающиеся размещения Вооружённых сил в регионе, рассказывает Хащчиньский.

«Но Москва уже давно растоптала это соглашение. То, что этого не заметил Корнель Моравецкий, является проблемой. Но как этого мог не заметить один из важнейших до недавнего времени командующих в Польше? Это уже дело самого высокого государственного уровня», — сожалеет журналист.





«И так как на высказывание генерала Ружанского отреагировали политики из партии «Право и справедливость» и ещё активней правительственные и проправительственные СМИ, мы ожидаем их реакцию и на слова отца премьера», — резюмирует в издании Rzeczpospolita Ежи Хащчиньский.