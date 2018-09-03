Rzeczpospolita: отец премьера Польши советует сыну пригласить Путина в гости

Почему президент США или канцлер Германии имеют непосредственный контакт с Путиным, а президент и премьер Польши таких отношений избегают? — задаётся вопросом отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, политик Корнель Моравецкий. По его словам, со стороны России в адрес Польши не звучит никаких угроз, и отношениям двух стран пошло бы на пользу, если бы премьер пригласил Владимира Путина в Польшу.

«Было бы хорошо для Польши, для наших интересов, чтобы наши власти, господин премьер пригласили бы в нашу страну Владимира Путина. Это было бы достижением в отношениях обоих государств», — приводит слова польского политика и отца премьера страны Корнеля Моравецкого издание Rzeczpospolita.

Он подчеркнул, что его беспокоит отсутствие прямого диалога между представителями высоких властей Польши и президентом России.

«Почему президент США или канцлер Германии имеют непосредственный контакт с Путиным, а президент Польши, польский премьер таких отношений с Путиным избегают или не пытаются их установить?» — задаётся вопросом Моравецкий-старший. «Я не вижу со стороны польских властей никаких шагов. Это меня очень беспокоит».

Моравецкий выступает за сближение с Россией, отмечая, что оно в интересах как Польши, так и Европы.

«Мы должны стремиться к большой Европе с Россией», — утверждает он, подчёркивая, что со стороны России в адрес Польши не звучит никаких угроз, а Варшава не должна обижаться, что в России всё «немного по-другому».

Корнель Моравецкий придерживается мнения, что его сын, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, должен пригласить Путина в Польшу, потому что это привело бы к сближению с Москвой.

Президент Владимир Путин был в Польше последний раз в 2009 году. Тогда он встретился в Сопоте с Дональдом Туском. Отношения между Польшей и Россией значительно ухудшились после смоленской катастрофы, напоминает Rzeczpospolita.