TVP Info: базы США защитят Польшу от угрозы со стороны «не суверенной» Белоруссии

Не так давно под сомнение ставились способности альянса, а аббревиатура NATO воспринималась как No-Action-Talk-Only*. Сегодня США рассматривают шаг, который придаст совсем новое измерение репутации альянса и 5-ой статье Североатлантического договора.
Этот шаг делается в интересах США, потому что обеспечивает «спокойствие» на восточном фланге и спустя 15 лет с момента расширения НАТО переносит его присутствие туда, где присутствует реальная угроза. Это имеет фундаментальное значение для обеспечения всего региона, что является ключевым в контексте растущего могущества Китая. Ведь репутация США является мировой валютой и за потерей или получением этой ценности в Европе пристально следят в Пекине. Постоянное присутствие США в Польше позволило бы излучать стабильность и безопасность от Эстонии до Румынии, обеспечивая способность для гибких действий на территории всей границы НАТО. «Эта стабильность, как политическая, так и военная, не играет на руку Москве, которая в своих планах перед принятием чисто военных решений рассчитывает на дестабилизацию противника и на то, что повсеместно называется «гибридной войной»», — считает автор.
Несмотря на оборонительные планы НАТО, Россия на укрепление польско-американского сотрудничества смотрит очень неодобрительно. В своей риторике она отказывает полякам в праве решать вопрос своей безопасности, рассматривая Центральную Европу в качестве своей сферы влияния, а американское присутствие — как угрозу. «По этой причине следует быть уверенным в том, что Россия сделает очень многое, чтобы усложнить проведение этой геополитической перемены, которая навсегда может изменить расклад по безопасности в регионе», — предупреждает эксперт.
Россияне знают, что палки в колеса сотрудничества на линии Варшава-Вашингтон будут эффективней всего, если их будет вставлять Запад, потому что традиционным запугиванием со стороны Кремля не хватает действенности. «Сколько раз мы узнавали о «нацеленных ракетах»», — задаётся вопросом автор. России нужно продвигать повестку дня, исключающую США из архитектуры европейской безопасности, таким образом, чтобы безопасность «от Лиссабона о Владивостока» была делом европейцев, то есть Берлина, Парижа и Москвы. В этом контексте на руку России играет брексит, а также президент Трамп, которого не принимают европейские элиты, и которые также как и Дональд Туск считают, что одного Дональда вполне достаточно, добавляет он.
США из гаранта безопасности, благодаря которому Западная Европа могла развиваться на протяжении полувека, превращаются в нежелательный элемент. Достаточно сказать, что только 35% немцев имеет позитивное мнение о США, а большинство хочет вывода войск с территории их страны, уверяет Закшевский .
Главным элементом кремлевского замысла в борьбе с планами по строительству баз США в Польше станет «белорусская карта», а также Основополагающий акт НАТО-Россия от 1997 года, который является лишь политическим документом, а не юридическим договором, подчёркивает автор.
«Даже наблюдая за миром из Кремля, видно, что он сейчас другой, чем в 1997 году. Аргумент, связанный с уставом пуст — пусть каждый прочитает содержание декларации и убедится в этом сам», — предлагает эксперт. Конечно, некоторые натовские страны считают, что не следует «дразнить медведя», но до этого времени тактика в отношении России не приносила ожидаемых результатов, объясняет он и подчёркивает, что это происходит по двум причинам: во-первых в глазах России это проявление слабости, во-вторых, великодержавные планы Кремля не являются ответом на действия Запада. Сейчас заявляется, что в игру вступает размещение российских ракет в Белоруссии. При этом фундаментом этого фальшивого посыла является предположение, что в настоящее время Белоруссия в определенном смысле независима от России, но в случае «агрессивных» действий США и Польши Кремль может будет вынужден усилить контроль и разместить базы в Белоруссии. На самом деле Кремль вопреки собственным спектаклям, имеет непреодолимое влияние на белорусскую экономику, армию, политику и на специальные службы. Без постоянной вовлеченности России Белоруссия как государство рушится, утверждает автор.
Любопытна угроза появления баз России в Белоруссии, когда фактически белорусская армия является составляющей Вооруженных сил Российской Федерации. Многократно проводимые в рамках учений наступательные операции и переброска войск, а также существующая инфраструктура не оставляет в этом и тени сомнения. Достаточно сказать, что Белоруссия — часть российской системы противовоздушной обороны, которая играет абсолютно ключевую роль для действий России в регионе.
Хотя Белоруссия и декларирует нейтралитет, что, принимая во внимание военную географию Кремля, скорее является шуткой, на самом деле Минску уже сейчас не дают слова, подчёркивает он. Территория Белоруссии в каждом конфликте в этой части Европы имеет ключевое значение, и Москва прекрасно отдаёт себе в этом отчёт. Некоторые политики могут начать оказывать давление, аргументируя это тем, что не стоит вынуждать Россию к присоединению Белоруссии, которую Россия фактически уже и так имеет. На основании фальшивой логики, что якобы Россия должна будет отреагировать на оборонительные планы НАТО, станут слышны призывы к тому, чтобы не обострять напряжение. Это классическая тактика «козы», которая состоит в том, чтобы привезти кому-то козу в квартиру, а потом требовать уступок за то, чтобы её увести обратно, проводит аналогию польский эксперт.
В действительности державная политика России — агрессивные учения, предусматривающие применение ядерного оружия или нарушение международных норм, являются причиной, а не результатом политики государств НАТО. К сожалению, россияне могут рассчитывать на копирование этого посыла некоторыми государствами НАТО, которые ставят собственные экономические интересы выше интересов безопасности Центральной и Восточной Европы, резюмирует на сайте телеканала TVP Info аналитик по безопасности Мачей Закшевский.
*Никаких действий, только разговоры (прим. ИноТВ).