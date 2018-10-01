TVP Info Оригинал

TVP Info: базы США защитят Польшу от угрозы со стороны «не суверенной» Белоруссии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия пугает Запад тем, что в ответ на строительство американской базы в Польше она разместит ракеты на территории Белоруссии — однако это не более чем фикция, пишет аналитик по безопасности Мачей Закшевский. На сайте телеканала TVP Info он убеждает, что белорусская армия и так фактически является частью российской, а значит Минск в любом случае примет участие в любых завоевательных планах Москвы.
TVP Info: базы США защитят Польшу от угрозы со стороны «не суверенной» Белоруссии
Reuters
«Возможное размещение постоянной базы американских войск на территории Польши радикально меняет геополитическую действительность не только нашей страны, но также всего региона», — пишет на сайте телеканала TVP Info аналитик в сфере безопасности Мачей Закшевский. То, что было опасением президента Леха Качинского, а материализовалось уже в Грузии и на Украине, отдаляется вместе с ростом численности и качества польской и союзнической армий на территории Польши, объясняет он. 
 
Не так давно под сомнение ставились способности альянса, а аббревиатура NATO воспринималась как No-Action-Talk-Only*. Сегодня США рассматривают шаг, который придаст совсем новое измерение репутации альянса и 5-ой статье Североатлантического договора. 
 
Этот шаг делается в интересах США, потому что обеспечивает «спокойствие» на восточном фланге и спустя 15 лет с момента расширения НАТО переносит его присутствие туда, где присутствует  реальная угроза. Это имеет фундаментальное значение для обеспечения всего региона, что является ключевым в контексте растущего могущества Китая. Ведь репутация США является мировой валютой и за потерей или получением этой ценности в Европе пристально следят в Пекине. Постоянное присутствие США в Польше позволило бы излучать стабильность и безопасность от Эстонии до Румынии, обеспечивая способность для гибких действий на территории всей границы НАТО. «Эта стабильность, как политическая, так и военная, не играет на руку Москве, которая в своих планах перед принятием чисто военных решений рассчитывает на дестабилизацию противника и на то, что повсеместно называется «гибридной войной»», — считает автор.
 
Несмотря на оборонительные планы НАТО, Россия на укрепление польско-американского сотрудничества смотрит очень неодобрительно. В своей риторике она отказывает полякам в праве решать вопрос своей безопасности, рассматривая Центральную Европу в качестве своей сферы влияния, а американское присутствие — как угрозу. «По этой причине следует быть уверенным в том, что Россия сделает очень многое, чтобы усложнить проведение этой геополитической перемены, которая навсегда может изменить расклад по безопасности в регионе», — предупреждает эксперт. 
 
Россияне знают, что палки в колеса сотрудничества на линии Варшава-Вашингтон будут эффективней всего, если их будет вставлять Запад, потому что традиционным запугиванием со стороны Кремля не хватает действенности. «Сколько раз мы узнавали о «нацеленных ракетах»», — задаётся вопросом автор. России нужно продвигать повестку дня, исключающую США из архитектуры европейской безопасности, таким образом, чтобы безопасность «от Лиссабона о Владивостока» была делом европейцев, то есть Берлина, Парижа и Москвы. В этом контексте на руку России играет брексит, а также президент Трамп, которого не принимают европейские элиты, и которые также как и Дональд Туск считают, что одного Дональда вполне достаточно, добавляет он.  
 
США из гаранта безопасности, благодаря которому Западная Европа могла развиваться на протяжении полувека, превращаются в нежелательный элемент. Достаточно сказать, что только 35% немцев имеет позитивное мнение о США, а большинство хочет вывода войск с территории их страны, уверяет Закшевский .
 
Главным элементом кремлевского замысла в борьбе с планами по строительству баз США в Польше станет «белорусская карта», а также Основополагающий акт НАТО-Россия от 1997 года, который является лишь политическим документом, а не юридическим договором, подчёркивает автор. 
 
«Даже наблюдая за миром из Кремля, видно, что он сейчас другой, чем в 1997 году. Аргумент, связанный с уставом пуст — пусть каждый прочитает содержание декларации и убедится в этом сам», — предлагает эксперт. Конечно, некоторые натовские страны считают, что не следует  «дразнить медведя», но до этого времени тактика в отношении России не приносила ожидаемых результатов, объясняет он и подчёркивает, что это происходит по двум причинам: во-первых в глазах России это проявление слабости, во-вторых, великодержавные планы Кремля не являются ответом на действия Запада. Сейчас заявляется, что в игру вступает размещение российских ракет в Белоруссии. При этом фундаментом этого фальшивого посыла является предположение, что в настоящее время Белоруссия в определенном смысле независима от России, но в случае  «агрессивных» действий США и Польши Кремль может будет вынужден усилить контроль и разместить базы в Белоруссии. На самом деле Кремль вопреки собственным спектаклям, имеет непреодолимое влияние на белорусскую экономику, армию, политику и на специальные службы. Без постоянной вовлеченности России Белоруссия как государство рушится, утверждает автор. 
 
Любопытна угроза появления баз России в Белоруссии, когда фактически белорусская армия является составляющей Вооруженных сил Российской Федерации. Многократно проводимые в рамках учений наступательные операции и переброска войск, а также существующая инфраструктура не оставляет в этом и тени сомнения. Достаточно сказать, что Белоруссия  —  часть российской системы противовоздушной обороны, которая играет абсолютно ключевую роль для действий России в регионе. 
 
Хотя Белоруссия и декларирует нейтралитет, что, принимая во внимание военную географию Кремля, скорее является шуткой, на самом деле Минску уже сейчас не дают слова, подчёркивает он. Территория Белоруссии в каждом конфликте в этой части Европы имеет ключевое значение, и Москва прекрасно отдаёт себе в этом отчёт.  Некоторые политики могут начать оказывать давление, аргументируя это тем, что не стоит вынуждать Россию к присоединению Белоруссии, которую Россия фактически уже и так имеет. На основании фальшивой логики, что якобы Россия должна будет отреагировать на оборонительные планы НАТО, станут слышны призывы к тому, чтобы не обострять напряжение. Это классическая тактика «козы», которая состоит в том, чтобы привезти кому-то козу в квартиру, а потом требовать уступок за то, чтобы её увести обратно, проводит аналогию польский эксперт.
 
В действительности державная политика России — агрессивные учения, предусматривающие применение ядерного оружия или нарушение международных норм, являются причиной, а не результатом политики государств НАТО. К сожалению, россияне могут рассчитывать на копирование этого посыла некоторыми государствами НАТО, которые ставят собственные экономические интересы выше интересов безопасности Центральной и Восточной Европы, резюмирует на сайте телеканала TVP Info аналитик по безопасности Мачей Закшевский.
 
*Никаких действий, только разговоры (прим. ИноТВ).
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TVP Info Польша Европа
теги
база Белоруссия НАТО Польша Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров