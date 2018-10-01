TVP Info: базы США защитят Польшу от угрозы со стороны «не суверенной» Белоруссии

Россия пугает Запад тем, что в ответ на строительство американской базы в Польше она разместит ракеты на территории Белоруссии — однако это не более чем фикция, пишет аналитик по безопасности Мачей Закшевский. На сайте телеканала TVP Info он убеждает, что белорусская армия и так фактически является частью российской, а значит Минск в любом случае примет участие в любых завоевательных планах Москвы.

«Возможное размещение постоянной базы американских войск на территории Польши радикально меняет геополитическую действительность не только нашей страны, но также всего региона», — пишет на сайте телеканала TVP Info аналитик в сфере безопасности Мачей Закшевский. То, что было опасением президента Леха Качинского, а материализовалось уже в Грузии и на Украине, отдаляется вместе с ростом численности и качества польской и союзнической армий на территории Польши, объясняет он.

Не так давно под сомнение ставились способности альянса, а аббревиатура NATO воспринималась как No-Action-Talk-Only*. Сегодня США рассматривают шаг, который придаст совсем новое измерение репутации альянса и 5-ой статье Североатлантического договора.

Этот шаг делается в интересах США, потому что обеспечивает «спокойствие» на восточном фланге и спустя 15 лет с момента расширения НАТО переносит его присутствие туда, где присутствует реальная угроза. Это имеет фундаментальное значение для обеспечения всего региона, что является ключевым в контексте растущего могущества Китая. Ведь репутация США является мировой валютой и за потерей или получением этой ценности в Европе пристально следят в Пекине. Постоянное присутствие США в Польше позволило бы излучать стабильность и безопасность от Эстонии до Румынии, обеспечивая способность для гибких действий на территории всей границы НАТО. «Эта стабильность, как политическая, так и военная, не играет на руку Москве, которая в своих планах перед принятием чисто военных решений рассчитывает на дестабилизацию противника и на то, что повсеместно называется «гибридной войной»», — считает автор.