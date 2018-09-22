Польский министр: дружить с Россией для Польши означает вредить собственным интересам

Варшава могла бы наладить хорошие отношения с Москвой, но лишь в ущерб собственной безопасности, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Чтобы не позволить России и дальше проводить свою «ревизионистскую политику», поляки добиваются от США создания постоянной военной базы, отметил министр. При этом Чапутович заверил, что никто на Западе и не думал продвигать войска на восток до тех пор, пока Россия не вмешалась в ситуацию на Украине.
«Россия считает, что наша политика противоречит её жизненным интересам. Американское военное присутствие в этой части Европы, к которому мы стремимся, ограничило бы возможность проведения Москвой ревизионистской политики», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, подчеркнув при этом, что если бы Польша отказалась от своей главной цели — обеспечения своей безопасности, — тогда в принципе она могла бы наладить отношения с Россией.
Чапутович пояснил, что никто в евроатлантическом сообществе не думал бы о том, чтобы продвигать войска на восток, если бы не события 2014 года на Украине. «Именно в связи с этим Польша стремится к тому, чтобы больше войск США базировалось в этой части Европы. И лучше всего — на постоянной основе», — добавил он.
Политик также выразил мнение на счёт того, что присутствие войск США в Польше не нарушает обязательств НАТО в отношении России, и отметил, что конгресс США может этот проект вполне одобрить. «Как демократы, так и республиканцы, воспринимают Россию как угрозу — следовательно, они также позитивно относятся к нашим постулатам. Этот процесс движется вперёд», — резюмировал он.
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