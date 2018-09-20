Аппельбаум: любой мировой лидер, выступающий против ЕС и НАТО, играет на руку русским

Дональд Трамп ведёт себя, как «русский олигарх»: не уважает закон, вокруг него крутятся аферисты, считает журналистка Энн Аппельбаум. Своё мнение она высказала во время дискуссии в редакции Gazeta Wyborcza, где обсуждалась книга о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. По мнению Аппельбаум, такие лидеры, как Трамп, Орбан и, «к сожалению, Качиньский», играют на руку Кремлю, поскольку выступают против ЕС и НАТО, а в Москве только и думают, «как их развалить».

«Любой лидер страны, который выступает против ЕС и НАТО, для россиян полезен. Это касается Трампа, Орбана и, к сожалению, Качиньского», — заявила во время дебатов в редакции издания Gazeta Wyborcza журналистка The Washington Post Энн Аппельбаум.

«Дональд Трамп ведёт себя, как российский олигарх. Он не уважает закон, вокруг него крутятся аферисты. Поэтому российским элитам он кажется близким. Они говорят: «Мы таких знаем, он не будет читать морали о правах человека или демократии», — утверждает она.

Поводом к дискуссии была премьера книги Майкла Изикоффа и Дэвида Корна «Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина с Америкой и избрании Дональда Трампа».

Участниками дискуссии также были Вацлав Радзивинович, бывший корреспондент издания Gazeta Wyborcza в России, Томаш Залевский, многолетний корреспондент информационного агентства Республики Польша и издания Polityka в США, а также Бартош Венглярчик, журналист Onet.pl и бывший корреспондент издания Gazeta Wyborcza в России и в США.

«Уже не стоит вопрос о том, помогали ли россияне Трампу. Мы знаем, что это так и было», — подчеркнула Аппельбаум.

При этом она отметила, что это было 5—10% успеха республиканца, в пользу которого сложилось много факторов. Аппельбаум рассказывала, что в американской кампании использовались механизмы, ранее известные из опыта на Украине или в Польше.

Ведущая встречи Дорота Варакомская — также бывший корреспондент TVP в США, а в настоящее время журналистка TOK FM — спрашивала о том, могли ли американцы найти доказательства российского вмешательства и его предотвратить.

«Администрация Обамы приняла политическое решение, чтобы не обострять конфликта с россиянами. Потому что она была слаба, ведь рушилась Северная Корея и Сирия, были другие приоритеты. А вмешательство было сложно доказать. Россияне отрабатывали его много раз. Мы видели во время аннексии Крыма, что творилось в украинских СМИ. Мы видели, что было во время голосования по брекситу. Это затрагивает многие правительства», — убеждён Венглярчик.

«Путин является опасным явлением, но мы не отдаём себе отчёт в том, что мы сами делаем из него пугало для того, чтобы избежать самоанализа. Чтобы оправдать наше отсутствие эмпатии и гордости», — считает Радзивинович. «Пренебрежение угрозой — а она большая, они имеют в распоряжении штаб по-настоящему умных людей — следовало из непонимания мотивов России. Мы ищем в её действиях логику, размышляем о том, зачем им всё это. А ведь они уже не продают нам идеологию», — добавляет он.

Это не мотивы, а только эмоции, подчёркивает Радзивинович. По его мнению, у Путина не было какого-то конкретного плана, он «выбрал Трампа» лишь для того, чтобы посеять замешательство.

«Но в голове Путина всё же есть какой-то план, — настаивает Аппельбаум. — Кремль хочет уничтожить ЕС и НАТО».

Радзивинович говорил о том, что сначала Москва связывала какие-то надежды с Трампом, но постепенно они начали угасать. «Сейчас в Москве отдают себе отчёт в том, что Путин и Россия — это для Трампа «токсичные» темы. Как только говорится о санкциях, я наблюдаю за курсом рубля. Он выглядит так, как кардиограмма зайца, за которым бежит динозавр. Россияне не отдавали себе отчёт в том, что президент США — это не царь, а конгресс — это не Дума».

В свою очередь Залевский убеждён, что на ноябрьских выборах в конгресс россияне попытаются оказать поддержку республиканцам. Вмешательство, по его мнению, будет более сложным, потому что это не президентские выборы. «Мы не знаем, куда приведёт следствие спецпрокурора Роберта Мюллера. Он действует старым методом ФБР: окружает жертву, как акула, делая всё меньшие круги. Он как раз поймал человека, который всё знает о финансах Трампа», — объясняет он.

Аппельбаум предвидит, что Мюллер в конце концов выведет Трампа на чистую воду. По её мнению, он уже доказал много вещей. Но решение о возможном импичменте в любом случае будет политическим.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

padre: Разговор тет-а-тет двух президентов. «Тебе тоже русские помогали? Добро пожаловать в клуб, приятель».

iwoszka.0: Из того, что вы описываете, следует, что США уже не являются самостоятельным государством. Если Путин выбрал Трампа, то это значит, что США не являются суверенной страной. Это хочет сказать нам госпожа Аппельбаум? Если это так, то зачем мы устраиваем шумиху в плане визита президента Анджея Дуды в Вашингтон? Может, ему следует поехать в Москву. Это куда ближе! Да и страна точно суверенная! Задумайтесь над тем, что вы пишете, потому что логика внутренней борьбы расходится совершенно с логикой иностранных отношений.

kolejarz12: Дело обстоит следующим образом: общества обеих стран поддерживают своих лидеров, но «четыре знатока по вопросам навоза и мира» лучше знают, что для них будет хорошо.

icom-62: Русофобия в Польше превратилась в болезнь.