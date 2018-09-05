Польский эксперт: Россия сильна лишь потому, что Европа испытывает кризис

Россия, мыслящая в категориях возрождения державы, располагает очень ограниченными инструментами, считает директор польского Центра восточных исследований Адам Эберхардт. В интервью Polskie Radio он отметил, что Россия богата лишь военной силой, сырьём и территорией. Но она выглядит сильной только потому, что Европа испытывает кризис во всех возможных сферах.

«Примерно 30 лет назад никто не ожидал, какой болезненной для государств Восточной Европы будет трансформация. Потому что можно сказать, что она до сих пор не закончена. Россия не справилась с болезненной проблемой деимпериализации. Она является ревизионистским государством, которое умеет скорее настроить друг против друга соседей, чем их сплотить и заинтересовать сотрудничеством», — заявил в беседе с Polskie Radio директор польского Центра восточных исследований Адам Эберхардт.

Гость радиостанции заметил, что общим знаменателем перемен в таких государствах, как Россия, Украина или Белоруссия, является то, что им не удалось никаким позитивным способом пройти путь модернизации экономики и государственных структур.

Эберхардт также дал оценку сегодняшнему состоянию самого большого государства в мире. «Россия, мыслящая в категориях возрождения державы, располагает очень ограниченными инструментами, которые позволили бы ей вернуть державность. Эта страна — военная сила, большая площадь и энергетическое сырьё. Но в течение около 30 лет Россия не выработала — и сегодня ей не хватает эффективной «мягкой силы» — силы притяжения», — заявил эксперт.

Адам Эберхардт подчеркнул, что сегодняшняя сила России следует из кризиса в Европе. «Россия сильна благодаря слабости своих конкурентов. Европа находится в сильном кризисе во всех сферах. Мы можем говорить об экономическом кризисе, о миграционном кризисе, кризисе европейской интеграции. Также надо помнить о политических переменах в отдельных странах», — подытожил в беседе с Polskie Radio директор Центра восточных исследований.