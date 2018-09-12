GW: Россия увязла в санкциях — не спасают даже высокие цены на нефть

Санкции США в отношении России окончательно погрузили российскую экономику в кризис, которого не преодолеть даже с помощью растущих цен на нефть и газ — главные источники её доходов, считает польский журналист Анджей Кублик. В издании Gazeta Wyborcza он отмечает, что поводом для ввода санкций стало отравление агента-перебежчика Сергея Скрипаля. И для того, чтобы их снять, Запад требует от России документальных доказательств отказа от химического оружия.

Российская валюта систематически теряет в стоимости. В понедельник на московской валютной бирже за $1 предлагали чуть более 70 руб. — первый раз с середины марта 2016 года. А €1 стоил свыше 81 руб. — самый высокий показатель за 2,5 года, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Главным образом это стало эффектом ослабления всех валют так называемых восточных рынков. Госдепартамент США объявил о введении в отношении России санкций за нарушение предписаний о запрете на применение химического оружия. Вашингтон пошёл на такой шаг после попытки отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля боевым отравляющим газом «Новичок».

Покушение на Скрипаля и его дочь было совершено в Великобритании. Британский премьер Тереза Мэй обвинила в этом Россию. На прошлой неделе британские власти в покушении на Скрипаля обвинили двоих россиян, предполагаемых сотрудников российской военной разведки ГРУ. А премьер Мэй напрямую заявила, что решение о покушении должно было быть утверждено на самом высоком уровне российской власти, продолжает автор.

Позицию Великобритании в совместном заявлении поддержали Франция, Канада, Германия и США. Деятельность ГРУ также беспокоит Соединённые Штаты. Летом этого года власти США официально обвинили нескольких сотрудников ГРУ в киберпреступлениях, целью которых была дестабилизация прошедших президентских выборов в Соединённых Штатах. Атака на Скрипаля и его дочь укрепила эти опасения, отмечает польский журналист.

Месяцем ранее, в конце августа, власти США ввели первые санкции в отношении России за нарушение запрета на применение химического оружия. С этого времени экспорт крупных партий товаров из США в Россию требует разрешений, а экспорт товаров, которые связаны с национальной безопасностью, запрещён. Правительство США и его представители остановили также выдачу кредитов для России.

В соответствии с решением правительства США, до начала ноября Россия должна предоставить достоверные доказательства об отказе от применения химического оружия и организовать независимую инспекцию в местах производства и хранения химического оружия. «Если Москва этого не сделает, Вашингтон сможет усилить санкции — например, изгнав российские банки с рынка доллара США и ограничив торговлю российскими государственными облигациями на финансовых рынках», — объясняет Кублик.

«Введение США ограничений в отношении российских банков может значительно снизить темп развития экономики и инвестиций в России», — предостерёг известный российский экономист Алексей Кудрин, который сейчас является председателем Счётной палаты Российской Федерации.

Кудрин является уважаемым экономистом. Несколько лет назад он был министром финансов и после последних президентских выборов в России шли разговоры, что он может вернуться на правительственный пост. В итоге он стал председателем Счётной палаты.

Фактически угроза новых, жёстких санкций США уже влияет на российскую экономику, а ослабление рубля является одним из проявлений этого процесса.

На прошлой неделе Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП России на этот год с 1,9% до 1,8%, а на будущий — с 1,4% до 1,3%. Вышеприведённые прогнозы были озвучены в июле, ещё до того, как США ввели новые санкции.

Прогнозы Международного валютного фонда предполагают рост ВВП России в этом году на уровне 1,7%, а в 2019-м — 1,5%.

«На практике это означало бы погружение российской экономики в маразм, которого не преодолеют даже растущие в мире цены на нефть и газ — главные источники доходов бюджета России», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.