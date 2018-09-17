Качиньский напомнил о Польше, зажатой между двумя сильными державами

Польша находится между двумя сильными державами: Россией и Германией, причём граница с Россией прикрыта Украиной и Белоруссией, заявил накануне «79-й годовщины нападения СССР на Польшу» Ярослав Качиньский. При этом глава партии «Право и Справедливость» подчеркнул, что на немецких землях, доставшихся Польше по итогам Второй мировой войны, должен крепнуть польский патриотизм.

«История идёт дальше — и никто не знает, в каком направлении, никто не знает, что произойдёт», — заявил накануне 79-й годовщины «нападения СССР на Польшу» Ярослав Качиньский, сообщает Radio Zet.

«Есть один ответ на эту ситуацию: сильное Западное Поморье», — заверил он и подчеркнул, что сотрудничество Польши с немецким союзником необходимо также на этой земле, но «развитие должно быть польским, интегрированным с польской историей».

Глава ПИС напомнил о пословице: историю пишут победители. «Мы являемся победителями, мы должны писать историю», — убеждён политик. В своем выступлении Ярослав Качиньский обратил внимание на то, что Польша расположена между «двумя державами»: Россией и Германией. «Это страны сегодня совсем разные, но и Россия, и Германия очень сильны, у них огромные возможности — в этом им нельзя отказать», — отметил он.

«От России мы в какой-то мере отделены Украиной, в меньшей степени — Белоруссией, у нас короткая граница с Калининградской областью. В то время как с Германией у нас открытая граница. Я хочу сказать, что это очень хорошо, что у нас открытая граница, что мы вместе в Европейском союзе, это очень хорошо, что мы вместе в НАТО, что мы являемся союзниками», — добавил он, но при этом подчеркнул: «те, кто верил в то, что история закончилась, ошибались».

Поэтому он уверен, что эта территория современной Польши — Западное Поморье, — которая ранее принадлежала Германии, вскоре должна достичь уровня экономического развития своего соседа. Более того, стержнем для региона должен стать патриотизм, считает Качиньский. Местный патриотизм на Западном Поморье следует строить, прежде всего, на основании той истории, которая здесь в течение этих лет была у Польши, — традиция борьбы за свободу.

Глава ПИС отметил, что следует «относиться с уважением ко всему тому, что было создано, когда Польши здесь ещё не было: надо это наследие уважать, надо его возрождать, у него есть большая эстетическая и цивилизационная ценность». «Но нельзя делать вид, что здесь имеет место постоянство, потому что история этой земли была прервана, и у нас здесь собственная история. И те, кто пытается намекать на это постоянство, не обязательно имеют самые лучшие намерения», — предостерёг он.