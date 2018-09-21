Польский генерал: Варшава — заложница отношений Путина и Трампа

Несмотря на то что Польша готова потратить миллионы долларов на создание военной базы США в своей стране и назвать её Форт Трамп, скорее всего, поляки не дождутся её строительства, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью изданию Super Express он пояснил, что Трамп не станет рисковать, ведь такая база стала бы яблоком раздора между Вашингтоном и Москвой, в отношениях с которой он на самом деле хочет разрядки.

По окончании визита Анджея Дуды в Белый дом поляки запомнят главные слова Дональда Трампа о том, что американцы задумываются над созданием постоянной базы своих войск в Польше. Но Варшава вряд ли дождётся у себя базы Форт Трамп, отметил в интервью изданию Super Express экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Конечно, шаги с целью добиться большего присутствия американских войск в Польше важны, а попытки договориться с Трампом существенны с точки зрения безопасности нашей страны. Но это решение будет зависеть от отношений президента США с Путиным. Ничего не указывает на то, что эти отношения подверглись драматическому ухудшению. Трампу важно разрядить обстановку в отношениях с Россией, а такая база стала бы яблоком раздора между Вашингтоном и Москвой. Немногое изменит здесь и наша декларация касательно того, что мы потратим на неё миллионы долларов США и назовем её Форд Трамп», — объяснил генерал.

В беседе с изданием Super Express он согласился с мнением, что поляки выступают в роли заложников Путина. «Да, ничего нового. Это надо лишь учесть в нашей стратегии. Точно так же, как и то, что Трамп находится в состоянии войны с Китаем и Европейским союзом. Конечно, это только торговая война, но её размах должен давать нам повод задуматься. По моей оценке, это столкновение закончится для американцев унизительным миром», — добавил Скшипчак.

Уже сегодня из-за этой торговой войны Соединённые Штаты теряют свою значимость. Поэтому, как обращает внимание польский генерал, мир на неё реагирует рождением союзов, которые, с точки зрения Польши, необычайно опасны. В особенности это китайско-российский союз. В противовес Трампу создаются в Европе очередные союзы, а о Польше в них даже речи нет.

«В этой ситуации на шахматной доске останутся только Трамп и мы — как государство, которое поставило всё на построение отношений с Трампом. Американский президент не в состоянии выиграть войну как с Китаем, так и с Европейским союзом. Кончится тем, что политика Трампа приведёт к изоляции Соединённых Штатов. А Польша останется совсем одна», — предостерегает генерал.

Конечно, союз с американцами необходим для Польши, ведь она в НАТО, но другим столпом её безопасности является ЕС. Если она в Европе, а не за Атлантическим океаном, она должна посвящать также много внимания построению отношений внутри ЕС, уверяет генерал. «Мы должны учитывать то, что Америка может не стать гарантом безопасности в Европе. Этой рефлексии, к сожалению, в правительственных кругах нет. Нельзя строить отношения с Вашингтоном ценой отношений в рамках Европейского союза. А это, к сожалению, именно так и выглядит», — резюмировал в интервью изданию Super Express экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.