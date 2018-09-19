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Замглавы администрации Дуды: польско-американский союз — лучшее послание Кремлю

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Замглавы администрации президента Польши Павел Муха оценил визит Анджея Дуды в Вашингтон как «большой успех». В эфире TVN24 Муха отметил и слова Трампа о том, что русские уважают только тех, у кого есть сила. А союз сильной Америки с Польшей — это лучшее послание Белого дома, которое только можно представить.
Замглавы администрации Дуды: польско-американский союз — лучшее послание Кремлю
Reuters

«Визит прошёл идеально, я очень доволен, это большой успех президента Анджея Дуды», — такими словами замглавы администрации президента Павел Муха оценил прошедшую во вторник встречу глав Польши и США. Гость TVN24 призвал «не дезавуировать» подписанную президентами декларацию и подчеркнул, что не представляет себе большего успеха. 

По словам Мухи, действующий польско-американский союз был укреплён письменным заявлением и высказываниями Дональда Трампа, отметившего, что Польша является важным партнёром, а также, что польско-американский союз включает в себя не только обеспечение безопасности, но и экономические связи. И, наконец, отметил Муха, приём был «необычайно сердечным», а атмосфера — хорошей. 
 
Во время встречи президент США заявил: «Да, русские уважают тех, у кого есть сила. У Америки есть сила, и она в союзе с Польшей». По мнению Мухи, эти слова — «лучшее послание, которое может поступить из Белого дома».
 
«Дело в том, что не у каждого государства бывает так, что его глава выходит из Белого дома с декларацией, в которой американцы гарантируют безопасность», — убеждён Павел Муха. 
 
Он отметил, что в этой декларации много конкретных вещей, например, общая позиция по проекту «Северный поток», вопросы, связанные с энергетикой, безопасностью, экономическим сотрудничеством. 
 
Трамп постоянно говорит о том, что нужно совместно вкладываться в присутствие американских войск за границей, и, по мнению Мухи, разделение расходов является естественным.
 
«Если американцы говорят: «Мы хотим, чтобы Европа в большей степени участвовала в расходах на свою безопасность», Польша отвечает: «Мы осознаём, что если должно быть увеличено присутствие американских войск, то естественно, что не все расходы несёт американская сторона», — объяснил он и подчеркнул, что присутствие войск США в Польше в интересах как польской, так и американской стороны. 

«Дональд Трамп пришёл в политику как успешный бизнесмен. Его президентский стиль — America first. Это отчётливо видно», — резюмировал политик. 
 
 
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источник
TVN24 Польша Европа
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