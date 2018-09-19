Express: Трамп назвал неуместными траты Германии на «Северный поток — 2»

Популярное
-
CNN: вину за сбитый сирийскими ПВО Ил-20 Россия полностью возложила на Израиль CNN
-
WP: Трамп распорядился рассекретить часть материалов «российского расследования» Washington Post
-
112 Украина: Порошенко приостановил договор о дружбе с Россией 112 Украина
-
WSJ: демилитаризованная зона в Идлибе поможет избежать гуманитарной катастрофы Wall Street Journal
-
Sun рассказала о наводящей страх «20-тонной военной машине» России Sun
-
Bild: США спешат занять немецкий рынок газа, чтобы покончить с монополией «Газпрома» Bild
-
Канал 24: Кучма потребовал от Трампа извинений перед обманутой Украиной Телеканал новин 24
-
Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
INFOX.SG
-
В МВД прокомментировали «расследование» СМИ о Петрове и Боширове
Заместитель главы МВД России Игорь Зубков, комментируя «расследование» СМИ об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил, что по базе данных УФМС нельзя определить, является ли человек сотрудником ГРУ.
-
Кабмин Украины одобрил план реализации указа о прекращении договора о дружбе с Россией
Правительство Украины одобрило план реализации указа президента страны Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.
-
Памфилова о «наведении порядка» в избирательной системе: у меня есть поддержка президента
Глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что получила поддержку российского лидера Владимира Путина для «наведения порядка» в избирательной системе страны.
-
Новые выборы в Приморье могут назначить до середины декабря
Новые выборы губернатора Приморского края могут быть назначены и проведены до середины декабря, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
-
Песков: Путин и Асад не обсуждали крушение Ил-20 в Сирии
Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали инцидент с самолётом Ил-20, который потерпел крушение над акваторией Средиземного моря.
-
Глава СК поручил проверить данные об угрозах ветерану в Казани из-за долга по ЖКХ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить данные о том, что ветерану Юрию Величко из Казани поступали угрозы со стороны коллекторов из-за долга по ЖКХ.
-
Тренер «Ромы» Ди Франческо заявил, что ему желали смерти после плевка Дугласа Косты в его сына
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо опроверг слухи о том, что его сын, нападающий «Сассуоло» Федерико Ди Франческо оскорбил бразильского полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты, за что получил плевок в лицо во время чемпионата Италии.
-
Госдума одобрила проект о продлении льготного периода уплаты штрафов ГИБДД
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о возможности продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД со скидкой 50%.
-
Глава Южной Кореи посадил в Пхеньяне дерево на память о визите
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посадил в Пхеньяне дерево, чтобы тем самым оставить память о своём визите в столицу КНДР.
-
Памфилова пообещала беспощадно отменять итоги выборов при нарушениях
При нарушениях на выборах итоги голосования будут беспощадно отменяться, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».
-
Кафельников сообщил, кто в «Спартаке» возглавляет бунт против Карреры
Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что полузащитник Роман Зобнин не поддержал акцию протеста против главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
-
Решение по итогам выборов в Приморье будет принято 20 сентября
Краевой избирком Приморья в четверг, 20 сентября, проведёт заседание, на котором примет решение по вопросу признания недействительными итогов выборов губернатора. Об этом сообщает ТАСС.
-
Гройсман назвал главные задачи правительства Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о главных задачах кабмина.
-
Sony представила новую версию первой PlayStation
Японская компания Sony перевыпустит первую версию игровой приставки PlayStation в мини-формате.
-
Троим подозреваемым в убийстве фигуриста Тена продлили арест
Алма-атинский городской суд принял решение продлить срок ареста троим подозреваемым — Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанару Толыбаеву — в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.
-
В Москве задержаны более 100 человек по делу о подпольном игорном бизнесе
В Москве ликвидирована крупная сеть незаконных казино, которые работали с мая 2016 года под видом букмекерских контор «Панорама». Об этом сообщили в пресс-службе СК по Москве.
-
В Австрии задержали вломившегося в чужой дом в одних трусах украинца
Правоохранительные органы Австрии задержали гражданина Украины, который утром 30 июня вломился в чужой дом в городе Зальцбург в одних трусах.
-
В Кремле прокомментировали результаты межкорейского саммита
В Кремле приветствуют последние договорённости КНДР и Южной Кореи по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
-
Экс-премьера Малайзии задержали из-за подозрений в растрате
Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак был задержан по обвинению в растрате около $628 млн.
-
Родченков: помню, как подменял пробы Легкова и Зубкова и «делал» из них чемпионов ОИ-2014
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о вынесении вердиктов по двум олимпийским чемпионам 2014 года в Сочи — лыжнику Александру Легкову и бобслеисту Александру Зубкову.
-
В ООН назвали число погибших в Донбассе с 2014 года
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более 3 тыс. мирных жителей с начала конфликта в Донбассе.
-
Песков: Россия пока не получила от Израиля данные о крушении Ил-20
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Россия к настоящему времени не получила от Израиля данных о крушении самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
-
Призывавшая отстранить Россию от ОИ биатлонистка Коукалова снялась в фильме «Террористка»
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова сообщила, что приняла участие в съёмках фильма под названием «Террористка».
-
Суд в Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции
Верховный суд Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции.
-
Геркус сказал, что разгромное поражение от «Галатасарая» сильно бьёт по амбициям «Локомотива»
Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на крупное поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
-
В Кремле поддерживают позицию ЦИК по выборам в Приморье
В Кремле продолжают следить за ситуацией с выборами губернатора Приморского края, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
-
Суд сократил срок заключения потерпевшему по делу об избиении в ярославской колонии
Заволжский районный суд Ярославля решил сократить на два месяца срок заключения Евгению Макарову, признанному потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
-
ЦИК утвердила рекомендацию о признании итогов выборов в Приморье недействительными
В Центральной избирательной комиссии России единогласно поддержали постановление с рекомендацией избиркому Приморского края признать итоги выборов главы региона недействительными.
-
Родченков: восстановление РУСАДА будет катастрофой для чистого спорта
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.
-
В США умер автор сценария сериала «Альф» Тэд Мамфорд
Сценарист и продюсер американского комедийного телесериала «Альф» умер в возрасте 67 лет в США.
-
В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы
Законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
-
Сенатор оценил запрет Львовского совета публично использовать русскую литературу
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал инициативу львовских депутатов о запрете использования «русскоязычного культурного продукта».
-
СМИ: Президент «Реала» Перес обозначил Лопетеги цель на нынешний сезон
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в личной беседе с главным тренером команды Хуленом Лопетеги обозначил цель на нынешний сезон.
-
В Москве устранили сбой в системе оплаты парковки
Сбой в работе в сервисов по оплате парковки в Москве устранён. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента информационных технологий.
-
Ищенко заявил о намерении участвовать в новых выборах в Приморье
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что намерен принять участие в новых выборах главы Приморского края, в случае если они будут назначены.
-
Правительство предложило повысить МРОТ
Правительство России предлагает повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года до 11,280 тыс. рублей.
-
Тарасенко о выборах главы Приморья: надо идти на третий тур
Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что поддерживает предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой об отмене результатов второго тура выборов в Приморье.
-
Голикова назвала сумму пособия по безработице с 2019 года
Максимальный размер пособия по безработице составит с 1 января 2019 года 8 тыс. рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
-
Суд в Перми отклонил апелляции по делу об избиении DJ Smash
Пермский краевой суд отклонил апелляции сторон по делу об избиении российского музыканта Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
-
СК возбудил дело после ДТП с автобусами под Воронежем
Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с двумя автобусами в Воронежской области, сообщает региональное управление СК.
-
Ищенко выступил против отмены результатов выборов в Приморье
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморского края.
-
СМИ: В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников
В России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников, а также представителей силовых структур, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные программы «Цифровая экономика».
-
Дзагоев отреагировал на слухи о разладе в семье
Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев и его жена Зарема отреагировали на слухи о разладе внутри семьи.
-
Памфилова рассказала о серьёзных нарушениях на выборах в Приморье
ЦИК России установил, что на выборах губернатора в Приморском крае были серьёзные нарушения закона, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
-
Додон подписал указы об отставке двух министров
Президент Молдавии Игорь Додон подписал указы об отставке двух министров действующего правительства.
-
Мещеряков: матч с «Галатасараем» был лучшим для «Локомотива» по качеству игры в этом сезоне
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает несправедливым исход встречи с турецким «Галатасараем» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
-
Ким Чен Ын угостил Мун Чжэ Ина супом с гречневой лапшой
Лидер КНДР Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина холодным супом с гречневой лапшой нэнмён в старейшем пхеньянском ресторане «Оннюгван», сообщает РИА Новости.
-
ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными
Центризбирком России предлагает избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
-
Суд в Перми начал рассматривать апелляцию по делу об избиении DJ Smash
Пермский краевой суд начал рассмотрение апелляции по делу об избиении российского музыканта Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash.
-
Канчельскис назвал сумасшествием отстранение Глушакова и Ещенко
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис рассказал о своём отношении к скандалу вокруг главного тренера «Спартака» Массимо Карреры и футболистов Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые лайкнули пост актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес наставника красно-белых.