Express: Трамп назвал неуместными траты Германии на «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за то, что она тратит «миллиарды» на новый газопровод «Северный поток — 2», пишет Daily Express. Американский лидер при этом подчеркнул, что данный проект стоимостью $11 млрд является «неуместным» и «плохим для германского народа».

«Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов, что, честно говоря, мы считаем неуместным, — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в преддверии встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой. — Мы никогда не считали это уместным, и, определённо, это очень плохо для немецкого народа».

Как поясняет издание, газопровод, который должен быть проложен по морскому дну из России до немецкого Грайфсвальда, удвоит количество газа, поступающего в Германию. Российский гигант «Газпром», который стоит за постройкой «Северного потока — 2», уже поставляет Европе треть импортируемого ею голубого топлива.

Президент США и раньше неодобрительно высказывался по поводу строительства нового газопровода и даже угрожал санкциями тем европейским компаниям, которые инвестируют в этот проект.

Строительство «Северного потока — 2» было встречено критикой не только со стороны США, но и со стороны ряда европейских стран, в том числе Украины. Киев, в частности, рискует тем, что из-за этого проекта он будет ежегодно терять миллиарды долларов, получаемые ныне в качестве транзитных сборов, отмечает Daily Express.