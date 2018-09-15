Handelsblatt: США не удастся убедить Германию покупать «ненужный» американский газ

США стремятся убедить Германию покупать американский сжиженный природный газ, пытаясь таким образом заставить страну отказаться от покупки газа российского, передаёт Handelsblatt. При этом издание отмечает, что это было бы невыгодно для страны с экономической точки зрения, а также не способствовало бы обеспечению больше безопасности энергетических поставок в Германию.

В надежде заставить Германию отказаться от российского природного газа, США пытаются убедить страну покупать то, что ей совсем не нужно — американский сжиженный природный газ, передаёт Handelsblatt.

По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла и представителя Министерства энергетики страны Дэна Броиллетта, импорт Германией американского природного газа позволит «обезопасить поставки энергии» и поддержать «усилия по диверсификации энергетики», а также укрепить Трансатлантический альянс.

Тем не менее, автору очевидно, что речь идёт вовсе не о повышении продаж газа США, обеспечении большей энергетической безопасности или укреплении альянса. Предложение представляет собой завуалированное предупреждение о необходимости Германии отказаться от российского газа.

И, хотя Ангела Меркель не разделяет мнение Дональда Трампа о том, что её страна стала «пленницей» российских энергетических поставок, она внезапно проявила интерес к американскому предложению. По мнению автора статьи, канцлер видит в этом относительно недорогой и простой способ успокоить «эксцентричного» президента США.

«Есть только одна проблема: Германия не хочет покупать американский сжиженный природный газ, и он ей не нужен», — пишет автор.

Во-первых, это связано с тем, что, как верно замечают в США, у Германии нет инфраструктуры, необходимой для получения американского газа. Весь газ поступает в Германию по трубопроводу из России, Норвегии и Нидерландов. В настоящий момент в Германии рассматривают идею строительства терминала приёма американского сжиженного газа на побережье Северного моря. Однако мало кто верит, что он станет приносить прибыль, отмечает автор.

Во-вторых, Германия планирует отказаться от углеродных источников энергии уже к 2050 году. При этом, даже учитывая, что природный газ представляет собой хороший промежуточный источник энергии на пути к нулевым выбросам, какой смысл вкладывать средства в совершенно новую систему, необходимость в которой отпадёт уже через 32 года, задаётся вопросом автор. Особенно учитывая, что существует более дешёвый способ поставок — «Северный поток — 2».

В-третьих, если Германия станет закупать американский газ, в страну потянется вереница дорогих и загрязняющих окружающую среду танкеров, что негативно отразится на имидже «зелёной» страны.

Кроме того, Германии не нужен американский газ и у страны нет необходимости «диверсифицировать» поставки. Природный газ в 2016 году составил 22,6% от структуры энергетики страны. При этом, по последним имеющимся данным от 2015 года, на Россию приходилось 35% поставок, 34% — на Норвегию и 29% — на Нидерланды. Таким образом, Россия обеспечивает лишь 6% энергетических потребностей Германии.

Наконец, хотя Россия не стесняется использовать огромные запасы газа в качестве политического инструмента, Германия не обезопасит себя, сменив Россию на США, чей президент проводит политику «США прежде всего» и питает страсть к торговым войнам, отмечает автор статьи. Ни что не убедит Германию пойти на такой риск, пишет Handelsblatt.