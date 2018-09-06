Forbes: «Северный поток — 2» уже не остановить

В глубоководной части Финского залива началось строительство участка «Северного потока — 2», что свидетельствует о том, что проект уже не остановить, считает Forbes. Издание отмечает, что теоретически воплощению проекта в жизнь может помешать лишь Ангела Меркель, однако подобное развитие событий маловероятно.

В среду днём судно-трубоукладчик Solitaire преступило к укладыванию участка газопровода «Северный поток — 2» в глубоководье Финского залива. Это наглядное подтверждение того, что развитие проекта уже не остановить, пишет Forbes.

Издание отмечает, что до этого строительство трубопровода сводилось к работам на побережье и в российских территориальных водах, а также в его конечной точке неподалёку от немецкого Грайфсвальда.

Ежедневно и круглосуточно 420 рабочих будут погружать 12-метровые трубы весом 24 тонны на борт судна, прежде чем укладывать их на морское дно. Ожидается, что в день будет проложено около 3 км газопровода, окончание строительства которого намечено на конец следующего года.

Подобные быстрые темпы строительства, по мнению автора, вызывают удивление в связи с тем, что существует политическая угроза воплощению проекта в жизнь. Так, в Германии всё больше политиков высказываются против «Северного потока — 2», да и сама Ангела Меркель время от времени сомневается в его целесообразности. Кроме того, страны Восточной Европы и США открыто выступают против строительства.

При этом, по словам автора, в начало строительства газопровода, без сомнений, вкладывают миллионы в связи с тем, что существует не так много правовых путей, для того чтобы помешать осуществлению проекта.

В «Газпроме» отмечают, что нет необходимости получать разрешение на строительство всех стран ЕС, достаточно разрешения стран, по территории которых пройдёт «Северный поток — 2»: Финляндии, Швеции, Дании и Германии. При этом разрешения трёх стран уже получены.

Единственным государством, не согласившимся на прохождение трубопровода по его территории, стала Дания. Однако, даже если соответствующее решение не будет получено, у «Газпрома» нет поводов для беспокойства — компания просто изменит путь прокладки труб.

Вызвано это тем, что Дания может отказать в использовании своих территориальных вод, аргументируя отказ опасениями энергетического доминирования России. Однако она не может запретить строительство в своей исключительной экономической зоне в международных водах. Таким образом, трубопровод может быть смещён в эту 370-километровую зону, простирающуюся от территориальных вод.

При этом автор отмечает, что наиболее лёгким способом решения проблемы может показаться перемещение участка трубопровода на юг от запланированной территории. Тем не менее в таком случае он будет проходить по дну вод, на которые претендуют Дания и Польша, являющаяся одним из главных противников «Северного потока — 2».

Таким образом, вероятнее всего, газопровод будет сдвинут на запад от датского острова Борнхольм в международные воды, разделяющие Данию и Швецию. Соответствующая заявка была подана в прошлом месяце.

Единственным поводом отказать в строительстве в исключительной экономической зоне могут стать вопросы безопасности или логистики. Однако по политическим причинам Дания, вероятнее всего, не станет противостоять прокладке трубопровода на этом участке, опасаясь показаться ненадёжным партнёром на море.

Теперь «Северный поток — 2» может остановить лишь изменение позиции Ангелы Меркель, что выглядело бы результатом давления со стороны США и, таким образом, не пользовалось бы поддержкой немцев, пишет Forbes.