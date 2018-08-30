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Gazeta Wyborcza: Меркель претендует на роль арбитра в споре Украины с «Газпромом»

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Украина уже более тысячи дней не закупает российский газ, напоминает Gazeta Wyborcza. В здании Министерства экономики Германии с середины июля идут переговоры представителей Украины, России и Еврокомиссии для урегулирования газовых споров. И не исключено, что осенний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев будет связан с завершением этих переговоров, отмечается в статье.
Gazeta Wyborcza: Меркель претендует на роль арбитра в споре Украины с «Газпромом»
Reuters

Ключевой темой для переговоров во время предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину станет «сохранение газового транзита из России через украинскую территорию» после завершения строительства нового газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт через Балтийское море в Германию, пишет Gazeta Wyborcza. Многие в Европе обеспокоены тем, что после реализации этого проекта Россия может отказаться от транзита газа через Украину, и это выльется в экономические и политические проблемы для Киева, а также повлияет на «энергетическую безопасность» Европы, говорится в статье.

Многие политики из Центральной Европы критиковали этот проект и предостерегали, что «новая труба» от «Газпрома» ещё больше усилит зависимость Евросоюза от российского газа, что противоречит общеевропейской стратегии в области энергетической безопасности, напоминает автор. Именно на вопросе транзита газа через Украину немецкое правительство и сосредоточилось в последнее время, решая проблемы, связанные с «Северным потоком — 2», которые касаются не только Украины, отмечает Gazeta Wyborcza.
 
В частности, перспективы транзита российского газа через украинскую ГТС Ангела Меркель обсуждала с российским президентом Владимиром Путиным в мае этого года во время встречи в Сочи. Кроме того, этот вопрос поднимался в ходе приёма «российского автократа» в немецком дворце Месеберг ранее в этом месяце, сообщается в статье.
 
А в середине июля этого года стартовали переговоры при участии официальных представителей Украины, России и Еврокомиссии для решения «газовых споров» Киева и Москвы. Эти встречи проходят в здании германского Министерства экономики в Берлине, и немецкие власти, очевидно, претендуют на роль «арбитра» в этом споре, отмечает автор. Очередной раунд переговоров должен состояться в ближайшие недели — и не исключено, что их завершение совпадёт с визитом Меркель в Киев, где она была последний раз в августе 2014 года, пишет Gazeta Wyborcza.
 
Однако некоторые украинские политики с осторожностью относятся к посредническим амбициям Берлина, говорится в статье: «Недавно в Киеве вспомнили, что это, собственно, Германия в 2009 году надавила на тогдашнее украинское правительство, заставив его подписать невыгодное соглашение с «Газпромом», чтобы закончить газовую войну с Россией». Тогда посреди зимы «Газпром» на три недели остановил поставки газа на Украину и транзит своих энергоносителей через украинскую ГТС в Западную Европу, напоминает Gazeta Wyborcza.
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Gazeta Wyborcza Польша Европа
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Ангела Меркель Газпром Германия Евросоюз Нафтогаз Украины переговоры Россия санкции Северный поток Украина
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