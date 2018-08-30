Gazeta Wyborcza: Меркель претендует на роль арбитра в споре Украины с «Газпромом»

Украина уже более тысячи дней не закупает российский газ, напоминает Gazeta Wyborcza. В здании Министерства экономики Германии с середины июля идут переговоры представителей Украины, России и Еврокомиссии для урегулирования газовых споров. И не исключено, что осенний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев будет связан с завершением этих переговоров, отмечается в статье.

Ключевой темой для переговоров во время предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину станет «сохранение газового транзита из России через украинскую территорию» после завершения строительства нового газопровода «Северный поток — 2», который пройдёт через Балтийское море в Германию, пишет Gazeta Wyborcza. Многие в Европе обеспокоены тем, что после реализации этого проекта Россия может отказаться от транзита газа через Украину, и это выльется в экономические и политические проблемы для Киева, а также повлияет на «энергетическую безопасность» Европы, говорится в статье.

Многие политики из Центральной Европы критиковали этот проект и предостерегали, что «новая труба» от «Газпрома» ещё больше усилит зависимость Евросоюза от российского газа, что противоречит общеевропейской стратегии в области энергетической безопасности, напоминает автор. Именно на вопросе транзита газа через Украину немецкое правительство и сосредоточилось в последнее время, решая проблемы, связанные с «Северным потоком — 2», которые касаются не только Украины, отмечает Gazeta Wyborcza.

В частности, перспективы транзита российского газа через украинскую ГТС Ангела Меркель обсуждала с российским президентом Владимиром Путиным в мае этого года во время встречи в Сочи. Кроме того, этот вопрос поднимался в ходе приёма «российского автократа» в немецком дворце Месеберг ранее в этом месяце, сообщается в статье.

А в середине июля этого года стартовали переговоры при участии официальных представителей Украины, России и Еврокомиссии для решения «газовых споров» Киева и Москвы. Эти встречи проходят в здании германского Министерства экономики в Берлине, и немецкие власти, очевидно, претендуют на роль «арбитра» в этом споре, отмечает автор. Очередной раунд переговоров должен состояться в ближайшие недели — и не исключено, что их завершение совпадёт с визитом Меркель в Киев, где она была последний раз в августе 2014 года, пишет Gazeta Wyborcza.

Однако некоторые украинские политики с осторожностью относятся к посредническим амбициям Берлина, говорится в статье: «Недавно в Киеве вспомнили, что это, собственно, Германия в 2009 году надавила на тогдашнее украинское правительство, заставив его подписать невыгодное соглашение с «Газпромом», чтобы закончить газовую войну с Россией». Тогда посреди зимы «Газпром» на три недели остановил поставки газа на Украину и транзит своих энергоносителей через украинскую ГТС в Западную Европу, напоминает Gazeta Wyborcza.