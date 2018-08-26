ZDF: Меркель ждёт от Азербайджана больше газа и соблюдения прав человека

Ангела Меркель хочет развивать сотрудничество с Азербайджаном в энергетической отрасли, чтобы сократить зависимость европейских стран от российского газа, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. Президент Алиев готов увеличить объёмы поставок в Европу. Между тем, ситуация с соблюдением прав человека в Азербайджане оставляет желать лучшего, а немецкие политики настаивают на том, что нельзя закрывать на это глаза, руководствуясь экономическими интересами.

Чтобы сократить зависимость ЕС от российского газа, канцлер Германии стремится наладить более тесное сотрудничество с Азербайджаном, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. В свою очередь, Азербайджан готов поставлять Евросоюзу больше газа.

Во время визита Ангелы Меркель в Баку в субботу президент Ильхам Алиев выказал заинтересованность в развитии сотрудничества и увеличения поставок по южному маршруту. Более сдержанно он отреагировал на вопрос, может ли и Туркмения поставлять свой газ в Европу через Азербайджан. По словам Алиева, это не ему решать.

Между тем, шансы на поставки газа из Туркмении растут, уверяет немецкий телеканал. Государства, имеющие выход к Каспийскому морю, недавно уладили свой спор по поводу правового статуса крупнейшего внутриматерикового водоёма в мире. Благодаря этому теперь возможна прокладка газопровода через море в сторону Запада. Правда, открытым остаётся один из ключевых вопросов, а именно: раздел морского дна.

За счёт газа из региона ЕС хочет сократить свою зависимость от поставок из России — об этом заявила в ходе своего визита Ангела Меркель. С этой целью немецкое правительство намерено обеспечить поставки газа из Азербайджана с миллиардной гарантией, сообщается в статье.

Меркель ясно дала понять, что объёмы газовых поставок в ЕС могут быть увеличены. На данный момент из Азербайджана на Запад поставляется в общей сложности 16 млрд кубометров газа ежегодно. По данным правительства Германии, 6 млрд кубометров уходят в Турцию, а оставшаяся часть поставляется в Европу. Однако правовая ситуация в стране на берегу Каспийского моря оставляет желать лучшего, подчёркивает ZDF.

Во время своего визита в Баку Меркель затронула тему соблюдения прав человека в стране. Президент Алиев подтвердил желание продолжать переговоры с Германией и странами ЕС. Азербайджан сейчас находится на пути к демократизации. Ранее представители зелёных призывали Меркель поднять вопрос о нарушениях прав человека в Азербайджане, потому что интерес в природных ресурсах не должен приводить к уступкам в правовой сфере.

Уполномоченная правительства Германии по правам человека также настаивает на важности регулярных и прямых переговоров с руководством Азербайджана в связи с проблематичной ситуацией в том, что касается соблюдения прав человека.

Находясь в Баку, Ангела Меркель заверила, что Германия будет принимать более активные усилия для политического урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Этот регион относится к Азербайджану, однако контролируется проармянскими силами, отмечает издание. Россия в этом конфликте оказывает военное покровительство Армении.

Как отмечает немецкий телеканал, переговоры в Баку осложняются также отказом в праве на въезд в страну депутату бундестага Альберту Вайлеру, который дважды выезжал в Нагорный Карабах. Тем не менее, Меркель посетила Баку, — по её собственному пояснению, потому что Азербайджан является важным политическим и экономическим фактором в регионе.

Из трёх бывших советских республик, которые Меркель успела посетить с четверга по субботу в ходе своей кавказской поездки, руководство в Баку ближе всего к России в энергетической политике. Поэтому наблюдатели полагают, что Владимир Путин внимательно следит за тем, сколько газа Азербайджан поставляет в ЕС.

Что касается к Армении, её Меркель призвала к более тесному сотрудничеству в вопросах миграции из региона в Европу и Германию — в зависимость от этой проблемы она поставила либерализацию визового режима для граждан Армении, сообщает ZDF.