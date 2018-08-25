N-TV: Меркель предложила Армении и Азербайджану помочь с Нагорным Карабахом

Германия хочет выступить посредником между Арменией и Азербайджаном в споре вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Такое предложение сделала обеим странам Ангела Меркель в ходе своего визита на Кавказ. В Баку она также подчеркнула важность укрепления экономических связей и выразила надежду, что Германия станет крупнейшим торговым партнёром для региона.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила свою помощь в качестве посредника в споре между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

«Германия хотела бы помочь найти здесь мирное решение», — отметила Меркель в азербайджанской столице Баку в начале своего разговора с президентом Ильхамом Алиевым. Ей известно, что конфликт между Арменией и Азербайджаном очень тяжело сказывается на жизни региона, добавила канцлер.

Нагорный Карабах — эксклав с армянским населением в Азербайджане, поясняет издание. Обе бывшие советские республики с момента обретения независимости притязают на эту территорию. В 2016 году это привело к военному столкновению.

Перед прибытием в Баку Меркель посетила Армению, где выступила с таким же предложением. Германия входит в так называемую «минскую группу», которая под руководством США, России и Франции посредничает в этом конфликте уже на протяжении ряда лет — однако до сих пор, в основном, безуспешно, подчёркивает немецкий телеканал.

По словам Меркель, необходимо заняться укреплением экономических и культурных отношений с Азербайджаном, чтобы Германия стала крупнейшим торговым партнёром для региона. Также она заявила перед репортёрами, что намерена обговорить с Алиевым такие критические моменты, как ситуация с соблюдением прав человека в стране.

Перед поездкой Меркель организация «Репортёры без границ» призвала канцлера вступиться за арестованных журналистов. Ожидается также, что глава немецкого правительства обсудит с президентом Азербайджана отказ во въезде в страну для депутата бундестага от ХДС Альберта Вайлера. Власти Азербайджана запретили ему въезд, потому что Вайлер дважды выезжал в Нагорный Карабах из Армении, напоминает N-TV.