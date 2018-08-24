Bild: в бинокль всё видно — Меркель лично оценила российское военное присутствие на Кавказе

Во время своего визита в Грузию Ангела Меркель побывала на границе с Южной Осетией и отважилась посмотреть в бинокль на российские позиции по другую сторону, пишет немецкий таблоид Bild. Пока в Женеве ведутся переговоры по поводу статуса Осетии, Россия пытается установить чёткие границы и разместила неподалёку от грузинской территории 4,5 тысячи военнослужащих. Впрочем, перед глазами делегации из Германии предстала вполне мирная картина.

Ангела Меркель отважилась взглянуть в бинокль на войска Путина, пишет немецкий таблоид Bild.

Граница с «мятежным регионом Южной Осетией» проходит прямо за крошечной деревушкой в 50 км к северо-востоку от столицы Грузии Тбилиси. Конфликту между Грузией и Южной Осетией уже больше сотни лет, отмечает издание.

Однако, как настаивает автор статьи Ральф Шулер, после распада Советского Союза именно Россия раздувает этот конфликт, чтобы показать теперь уже независимым бывшим советским республикам, что они до сих пор находятся в зоне влияния Москвы. По версии издания, так обстоит дело в Грузии, в Молдавии с Приднестровьем и, наконец, в случае Крыма и востока Украины. Развитие всегда происходит по одному сценарию: Россию просят о помощи, и она помогает — 4,5 тыс. российских военных и сейчас находятся в Южной Осетии.

Ангела Меркель посмотрела в бинокль с тысячекратным увеличением на горный склон, где находится российская база, уверяет немецкий таблоид. В то время как в Женеве по-прежнему ведутся переговоры по поводу статуса Южной Осетии и Абхазии, Россия пытается установить чёткие границы для якобы автономных государств, которые до сих пор признала только Москва, Венесуэла, Никарагуа, Сирия и островное государство Науру, утверждает журналист.

Это один из клочков земли, государственную принадлежность которого никак не удаётся определить, пишет Bild. Миссия ООН в 220 человек наблюдает за границей в этом районе и помогает смягчить ситуацию при возникновении стрельбы, или когда коровы сбегают, а фермеры не могут последовать за ними, чтобы их вернуть. Как сообщается в статье, горячая линия связывает представителей ЕС напрямую со штаб-квартирой российских сил по ту сторону разграничительной черты.

По пути сюда Меркель пришлось пересесть из своего бронированного лимузина во внедорожник, чтобы номера грузинского официального государственного автомобиля не вызывали недовольство другой стороны. Между тем, растёт страх, что конфликт на юге Кавказа может перерасти в столкновение крупных держав, настаивает корреспондент издания.

По версии грузинского эксперта по стратегии, Владимир Путин может снова подлить масла в огонь конфликта вокруг Южной Осетии, как только внутриполитическая ситуация в России станет для него слишком затруднительной. Положение людей в области, связанной с Россией единственным тоннелем, становится всё более тяжёлым. Медицинское снабжение вдоль разграничительной линии предлагает и ЕС. В то же время Россия подселяет собственных людей в Южную Осетию, уверяет Bild. С военной точки зрения Грузии до России очень и очень далеко, подчёркивает немецкий таблоид.

Желаемое членство в НАТО сейчас даже не обсуждается. Взамен США организовали своё масштабное военное присутствие в Грузии. По мнению одного из представителей немецкой делегации, в конечном итоге в этом конфликте друг другу противостоят ядерные арсеналы Америки и России. Именно они являются козырем в этой борьбе за власть и влияние и определяют, уступит ли та или иная сторона или пойдёт в наступление. Холодная война здесь всё ещё продолжается, отмечает Ральф Шулер.

Тем временем, Грузия пытается не допустить развития конфликта с Россией, утверждает издание. Между двумя странами есть сферы, в которых отсутствуют заметные проблемы — например, туристическая отрасль. Понемногу начинает восстанавливаться и налаживаться торговля.

Правительство в Тбилиси надеется, что, если они будут держаться скромно, Путин не наведается в Грузию, когда снова начнёт «патриотический отвлекающий манёвр». В поле зрения канцлера Германии во время её визита в страну всё было спокойно, продолжает Bild. Никаких подозрительных перемещений не отмечается, наблюдатели ЕС тоже довольны. Было слышно пение сверчков, бродячая собака с интересом проскользнула мимо охраны к членам немецкой делегации, местные дети махали автомобильной колонне, когда машины проезжали по окрестностям. Всё выглядело вполне мирно, заключает немецкий таблоид.