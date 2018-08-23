Die Welt: Меркель не позволит Путину хозяйничать на своём «бывшем заднем дворе»

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Грузию, Азербайджан и Армению, сообщает Die Welt. Её визит на Кавказ послужит сигналом для главы Кремля Владимира Путина, что Германия не позволит России беспрепятственно хозяйничать на своём «бывшем заднем дворе», а также даст понять, что в вопросах энергообеспечения Берлин делает ставку не только на Москву, поясняет автор статьи.

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на Кавказ, очень важный регион на стыке Европы и Азии, где до сих пор наблюдается нестабильная ситуация, пишет Die Welt. Война за Нагорный Карабах, в которой в 90-ые годы погибли тысячи людей, давно превратилась в «замороженный конфликт». Схожая ситуация сложилась в Южной Осетии и Абхазии, отделившихся от Грузии в результате вооружённого конфликта с Россией в 2008 году.

В этой сложной ситуации Меркель хочет показать, что, несмотря на «значительно более спокойный тон в диалоге с Москвой», европейцы не позволят Кремлю беспрепятственно хозяйничать на своём «бывшем заднем дворе». Её визит — это и сигнал российскому президенту Владимиру Путину. Германия даёт понять, что в вопросах энергообеспечения не собирается полагаться исключительно на Россию. Впрочем, в ходе переговоров с Грузией, Азербайджаном и Арменией будут затронуты не только вопросы энергетики, полагает автор статьи.

Сначала Меркель посетит Тбилиси. Грузия, как ни одна другая страна в регионе, стремится на Запад и вот уже 20 лет реформирует свои институты по западному образцу. ЕС стал главным торговым партнёром Грузии, заключив с ней соглашение об ассоциации и установив безвизовый режим. Впрочем, это привело к тому, что многие грузины без видимых на то оснований стали подавать в Германию заявки на предоставление статуса беженцев. К тому же грузинская диаспора играет не последнюю роль в росте преступности в ФРГ. Наверняка Ангела Меркель затронет и эти вопросы, уверен автор статьи.

Главной же темой станет вступление Грузии в НАТО. На саммите альянса в июле главы правительств и государств Запада ограничились заявлениями о поддержке территориальной целостности Грузии. Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что у страны есть шанс на вступление в НАТО, но «не сейчас». Теперь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе надеется, что визит Меркель приблизит членство в альянсе. Однако неразрешённый территориальный конфликт с Россией все ещё остаётся препятствием, так что ожидать прорыва не приходится, полагает немецкий журналист.

Азербайджан представляет для Германии интерес как страна, обладающая большими запасами нефти и газа, продолжает издание. Строящийся сейчас «Южный газовый коридор» пройдёт от азербайджанского побережья Каспийского моря через Грузию и Турцию в Италию и к 2020 году будет снабжать Европу газом. Для строительства отрезка газопровода на территории Азербайджана Берлин предоставил Баку многомиллиардный займ. Этот проект снизит зависимость Германии от России, поясняет автор.

Также будет обсуждаться сотрудничество в военной сфере, продолжает издание. В июне стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается вести дела с Баку и, по-видимому, составит конкуренцию русским, которые стали самым крупным поставщиком оружия в Азербайджан. Впрочем, несмотря на экономические интересы, Меркель также выскажет критику по поводу ситуации с правами человека в стране: в Азербайджане за решёткой сидят многие оппозиционные активисты и критикующие власть журналисты, а также ограничивают деятельность немецких фондов.

Главная цель визита Меркель в Армению — расширение экономических отношений, отмечает Die Welt. Из-за конфликта с Азербайджаном безопасность страны зависит от России, но большую часть торговли Ереван ведёт с Евросоюзом. Армения заключила с ЕС партнёрское соглашение. За прошедшие годы Брюссель оказал Еревану финансовую помощь в размере 120€ миллионов. К тому же Меркель первый политик мирового уровня, который посетит Армению после «бархатной революции», подчёркивает автор.