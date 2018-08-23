Financial Times объяснила, почему «Северный поток — 2» не отвечает интересам Европы

ЕС должен препятствовать строительству «Северного потока — 2» как несовместимого с энергетической политикой блока, пишет Financial Times. Издание отмечает, что газопровод противоречит стратегии ЕС по диверсификации источников газа и снижению зависимости от России, а также третьему энергетическому пакету ЕС, направленному на создание единого энергетического рынка.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призывает ЕС ввести санкции против России из-за отравления в Солсбери, а в США готовятся к расширению ограничительных мер в связи с «российским вмешательством» в выборы 2016 года. Санкции коснутся в том числе строительства трубопровода «Северный поток — 2». Однако не только США, но и ЕС должен препятствовать строительству, так как газопровод противоречит интересам Европы, пишет Financial Times.

Издание напоминает, что газопровод, стоимостью в $21 млрд, обеспечит доставку российского природного газа по дну Балтийского моря непосредственно в Германию, минуя Украину и Польшу. Однако отмечается, что для ЕС это не имеет ни экономического, ни стратегического смысла.

Автор статьи подчёркивает, что новый газопровод не увеличит поставку газа в Европу, а лишь предоставит возможность альтернативного пути поставок, что не выгодно с экономической точки зрения.

Тем не менее, в Москве настаивают на том, что Киев — ненадёжный партнёр, а поставки газа через Украину называют экономически невыгодными. При этом автор статьи отмечает, что повышение транзитных тарифов со стороны Украины было не мотивацией к строительству «Северного потока — 2», а его следствием.

Истинная мотивация для строительства нового трубопровода, по мнению автора, заключается в желании России лишить Украину её роли в транзите газа в Европу. При этом в самой Украине полагают, что именно отсутствие альтернативы в поставках остановило Россию от полномасштабного вторжения на территорию страны.

Издание подчёркивает, что России удалось заинтересовать в строительстве Германию предложением более низкой цены за газ и возможностью найти замену Украине в качестве транзитного узла. Это мешает Ангеле Меркель сыграть необходимую роль в введении антироссийских санкций.

Кроме того, проект противоречит стратегии ЕС по диверсификации источников газа и снижению зависимости от России, а также третьему энергетическому пакету ЕС, направленному на создание единого энергетического рынка.

Однако у Меркель может не остаться иного выбора, кроме как поддержать проект. В таком случае «бремя ответственности» ложится на ЕС, который должен заблокировать строительство как несовместимое с энергетической политикой блока, пишет Financial Times.