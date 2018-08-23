Financial Times объяснила, почему «Северный поток — 2» не отвечает интересам Европы

Популярное
-
Основатель Blackwater: США повторяют в Афганистане проигрышную советскую стратегию Fox News
-
RP: встречей с Меркель Путин окончательно закрыл «посткрымский» период Rzeczpospolita
-
Der Standard: Путину нужна помощь Запада, чтобы выбраться из «сирийской ловушки» Der Standard
-
CNN: Трамп неустанно делает Путину «подарки», помогая ему вредить США CNN
-
NYT: встреча Меркель и Путина — шанс перевести отношения двух стран на более прагматичные рельсы New York Times
-
DWN: инфляция в еврозоне растёт вместе с ценами на продукты и электроэнергию Deutsche Wirtschafts Nachrichten
-
Американский сенатор: если бы Трамп был в «сговоре» с Москвой, об этом бы уже знал весь мир Hill
-
Le Point: в Китае предложили стимулировать рождаемость налогом на малодетность Le Point
INFOX.SG
-
Deadline назвал имена актёров, которые примут участие в съёмках нового фильма Тарантино
Американский портал Deadline опубликовал имена актёров, которые сыграют роли в новом фильме режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
-
Трамп рассказал о единственной совершённой им ошибке
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter рассказал о единственной ошибке, которую совершил в 2016 году.
-
СМИ сообщили дату приезда следователей из Польши к месту крушения самолёта Качиньского
Следователи из Варшавы 3 сентября текущего года могут начать работу на месте крушения в Смоленской области самолёта, на борту которого находились представители руководства Польши во главе с экс-президентом страны Лехом Качиньским.
-
Источник: беспилотный российский самолёт «Охотник» впервые поднимется в воздух в сентябре
Беспилотный ударный российский самолёт «Охотник» впервые поднимется в воздух в сентябре текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиапромышленности.
-
СМИ назвали возможную причину отказа Бойла от съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде
Британский кинорежиссёр Дэнни Бойл мог отказаться от съёмок нового фильма о приключениях секретного агента Джеймса Бонда из-за желания сосредоточиться на «современной холодной войне» с Россией.
-
Ножи Фаберже из коллекции Кельхов выставлены на продажу
Два ножа для рыбных блюд работы известного российского ювелира Карла Фаберже из коллекции Кельхов выставлены на продажу в рамках интернет-аукциона.
-
«Ростех»: для переговоров с Москвой в Белом доме установлены устройства российского производства
Представитель госкорпорации «Ростех» рассказал, что в резиденции американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне установлены средства связи российского производства для ведения прямых переговоров с Москвой.
-
Источник: Россия учтёт новые санкции США в своих практических шагах в будущем
В Москве учтут новые антироссийские санкции Вашингтона при реализации дальнейшей политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.
-
СМИ: Британский актёр Хью Лори снимется в новой комедии HBO
Британский актёр Хью Лори снимется в новой комедии о космических путешествиях «Авеню 5», сообщает The Hollywood Reporter.
-
Путин наградил победителей международных соревнований по боевому самбо в Сочи
Президент России Владимир Путин наградил членов национальной сборной, которая одержала победу в рамках международного турнира по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи.
-
Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media
Арам Габрелянов покинул пост генерального директора холдинга News Media, сообщает ТАСС.
-
Болтон рассказал о характере новых санкций США против Ирана
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции Вашингтона против Тегерана будут более жёсткими, чем те, которые действовали в отношении Ирана до заключения СВПД по ядерной программе.
-
СМИ: В России появится центр по изучению способов распространения новых видов наркотиков
Специалисты Аналитического центра токсикологии и прогнозирования будут изучать научные работы с целью выявления тех направлений в фармакологии, где могут появиться новые виды наркотиков.
-
Ушаков не исключил участия Путина в Восточноазиатском саммите в ноябре
Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков не исключил возможности участия Владимира Путина в Восточноазиатском саммите, который пройдёт в Сингапуре в ноябре.
-
Участок Солнцевской линии Московского метрополитена закроют 25 августа
Участок Солнцевской линии столичного метро между станциями «Шелепиха» и «Рассказовка» временно закроют в субботу, 25 августа, сообщает m24.
-
Пушков ответил на слова Климкина о «войне» между Россией и Украиной: он опять ошибается
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно состояния отношений Москвы и Киева.
-
Кузнецов рассказал, кому пришла идея положить пельмени в Кубок Стэнли
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, кому пришла идея положить пельмени в Кубок Стэнли — главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Президент Италии напомнил Порошенко о значении Минских соглашений
Президент Италии Серджо Маттарелла в поздравлении, направленном в адрес украинского лидера Петра Порошенко по случаю празднования Дня независимости страны, заявил о важности выполнения минских договорённостей.
-
Степашин: Дзюбу может остановить только Дзюба
Член попечительского совета «Динамо», бывший председатель Счётной палаты России Сергей Степашин привёл в пример нападающего санкт-петербургского «Зенита» полузащитнику московского «Спартака» Александру Ташаеву, который перешёл из столичного «Динамо».
-
Минобороны опубликовало рассекреченные документы по случаю 75-й годовщины Курской битвы
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы по случаю 75-й годовщины Курской битвы. В них рассказывается о ходе Великой Отечественной войны летом 1943 года.
-
Курский «Авангард» и московское «Торпедо» вышли в 1/16 финала Кубка России по футболу
Прошли все матчи 1/32 финала Кубка России по футболу.
-
Помпео обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади обсудил ситуацию в Сирии.
-
Экс-глава Бразильской конфедерации футбола приговорён к четырём годам тюрьмы
Бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин был приговорён к четырём годам тюремного заключения.
-
В Белом доме прокомментировали ситуацию с венесуэльскими беженцами
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала ситуацию с венесуэльскими беженцами.
-
СМИ: Юридические проблемы могут не позволить «Форс Индии» выступить на Гран-при Бельгии
Команда «Форс Индия» может пропустить 13-й этап «Формулы-1», Гран-при Бельгии, из-за юридических нюансов, связанных с продажей команды консорциуму канадского бизнесмена Лоуренса Стролла.
-
Кадыров заявил, что команда напасть на полицейских в Чечне поступила из-за рубежа через соцсети
Команда совершить ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне поступила через социальные сети из-за рубежа, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
-
«Аякс» обыграл киевское «Динамо» в матче квалификации Лиги чемпионов
Амстердамский «Аякс» одержал победу над киевским «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
-
В американской разведке рассказали о нехватке экспертов для борьбы с хакерами
Представитель офиса директора национальной разведки США Ланая Джонс заявила, что у американской спецслужбы не хватает квалифицированных специалистов для борьбы в киберпространстве.
-
Глава МИД Британии оценил стиль работы своего предшественника Бориса Джонсона
Глава МИД Великобритании Джереми Хант высказал своё мнение по поводу стиля работы своего предшественника Бориса Джонсона.
-
СМИ: Футболисты «Балтики» могут бойкотировать матч ФНЛ с «Шинником»
Игроки калининградского футбольного клуба «Балтика» готовятся к бойкоту домашнего матча восьмого тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником».
-
СК возбудил дело по факту аварийной посадки самолёта в Уфе
Уголовное дело возбуждено после инцидента с летевшим из Уфы в Сочи пассажирским самолётом, у которого при взлёте загорелся левый двигатель. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
-
Макарова обыграла Рыбарикову во втором круге турнира WTA в Нью-Хэйвене
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над словачкой Магдаленой Рыбариковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Хэйвене.
-
Американский генерал рассказал о неспособности талибов удерживать захваченные территории
Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что движение «Талибан»* не в состоянии удерживать захваченные территории, однако может продолжать нападения в Афганистане.
-
Кафельников заявил, что ему приятно попасть в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы
Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников прокомментировал попадание в число кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы, расположенный в американском Ньюпорте.
-
В Госдуме назвали заморозку счетов России в Credit Suisse разрушением мирового финансового порядка
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что замораживание швейцарским банком Credit Suisse счетов, связанных с Россией, ведёт к разрушению мирового финансового порядка.
-
МВД России предложило выдавать водительские удостоверения с микрочипом
Министерство внутренних дел России выступило с предложением оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными носителями информации.
-
IAAF опубликовала итоги расследования по обвинению Бубки в коррупции
Независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — Athletics Integrity Unit (AIU) обнародовал результаты проверки в отношении вице-президента IAAF Сергея Бубки на его причастность к коррупционной схеме вокруг Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
-
В Центре по примирению заявили о ликвидации трёх беспилотников в сирийской провинции Идлиб
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что в сирийской провинции Идлиб были сбиты три дрона, запущенных боевиками.
-
Сериал «Теория большого взрыва» закрывается после 12-го сезона
Американский сериал «Теория большого взрыва» будет закрыт после выхода 12-го сезона.
-
Кафельников вошёл в число кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы
Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников вошёл в число кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы, расположенный в американском Ньюпорте.
-
Речной трамвай совершил первый рейс в тестовом режиме между Химками и Москвой
Речной трамвай совершил первый рейс в тестовом режиме по маршруту Химки — Москва, сообщает телеканал «360».
-
СМИ: В «Талибане» подтвердили намерение принять участие во встрече по Афганистану в Москве
В движении «Талибан»* заявили о планах принять участие в переговорах по Афганистану, которые должны пройти в Москве 4 сентября.
-
Трамп и Абэ договорились поддерживать санкции против КНДР
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону договорились продолжать поддерживать санкционные меры в отношении КНДР, заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
-
СМИ: Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против руководства клуба
Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовятся провести акцию протеста перед домашним матчем третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэм Хотспур».
-
Футболисты выйдут на матчи второго тура Серии А с нашивками в память о жертвах трагедии в Генуе
Футболисты всех клубов итальянской Серии А выйдут на матчи второго тура в форме со специальными нашивками, посвящёнными памяти жертв обрушения автомобильного моста в Генуе.
-
Более 40 человек пострадали в результате утечки химвещества в ТЦ Шотландии
В торговом центре Silverburn шотландского Глазго произошла утечка химического вещества, в результате чего пострадали 40 человек.
-
В Волгоградской области рассказали о состоянии женщины, чей сын расклеивал объявления с призывом найти лекарство
В Волгоградской области рассказали о состоянии госпитализированной Светланы Сидоровой, чей 12-летний сын Иван расклеивал объявления с призывом найти лекарство «Нимотоп».
-
В НАТО ответили на слова Путина о действиях альянса у границ России
Действия НАТО в Восточной Европе не угрожают России, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
-
СМИ: Члены ФРС США заявили о возможности скорого повышения ставки
Члены Федеральной резервной системы (ФРС) США заявили, что ещё одно повышение процентной ставки может произойти «скоро».
-
Дзюба признан лучшим футболистом четвёртого тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).