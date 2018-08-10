Зеркало недели: Порошенко назвал «Северный поток — 2» троянским конём Кремля

Пётр Порошенко назвал газопровод «Северный поток — 2» троянским конём Кремля для европейской безопасности. Как передаёт «Зеркало недели», украинский президент призвал европейских партнёров отстаивать собственную энергетическую безопасность и не доверять России в вопросе поставок газа.
Президент Украины Пётр Порошенко призвал европейских партнёров отстаивать собственную энергетическую безопасность и не доверять России в вопросе поставок газа по газопроводу «Северный поток — 2», строительство которого уже началось. Как пишет «Зеркало недели», по его словам, «Северный поток — 2» является троянским конём Кремля для европейской безопасности.
«Северный поток — 2» — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Призываю наших европейских партнёров поскорее избавиться от обманных и гибельных кремлёвских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Как напоминает издание, против реализации проекта «Северный поток — 2» активно выступают США и Украина. Кроме того, против строительства газопровода с совместным заявлением выступили парламенты Литвы, Латвии, Польши и Эстонии.
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