Financial Times сравнила Германию с трамповским «мальчиком для битья»

Приход Дональда Трампа к власти нанёс серьёзный урон отношениям США и Германии, считает глава берлинского бюро газеты Financial Times Гай Чезен. Многочисленные разногласия с Белым домом в вопросах обороны, торговли и энергетической политики заставляют немцев задуматься о пересмотре договорённостей, казавшихся нерушимыми в течение многих десятилетий, пишет издание.

«Должна ли Германия обзавестись атомной бомбой?» — эта идея, ещё недавно немыслимая, во времена Трампа выглядит «разумным политическим выбором», замечает глава берлинского бюро газеты The Financial Times Гай Чезен в статье под названием «Как Германия стала трамповским мальчиком для битья в Европе».

Подобное предположение в июле высказал один из известнейших немецких политологов Кристиан Хаке, заметив, что впервые с 1949 года Германия осталась без защиты «ядерного зонтика» США и «в худшем случае» сможет рассчитывать только на себя. Хотя многие в Берлине не восприняли статью Хаке всерьёз, беспокойство, выраженное в ней, вполне реально, уверен Чезен. «Яростные нападки Дональда Трампа на Германию посеяли панику в Берлине», вследствие чего договорённости в сфере безопасности, казавшиеся нерушимыми и определявшие мировоззрение Германии в течение 60 лет, начинают пересматриваться.

«Крайне необычно видеть, как Германия подвергается столь громогласным нападкам со стороны американского президента», — считает представитель Социально-демократической партии Германии Нильс Шмидт. По его словам, «отношениям, построенным на доверии, был нанесён серьёзный урон».

На саммите НАТО в июле Трамп был решительно настроен на «избиение Германии». Ей досталось и за зависимость от «Газпрома», и за торговый профицит ЕС по отношению к США, и за неспособность повысить расходы на оборону.

Несмотря на то, что «самая крупная пуля» прошла мимо Германии, и поднятия тарифов на экспорт в США стали и алюминия из стран ЕС — что грозило «катастрофическими» последствиями для немецкой автомобильной промышленности — удалось избежать, в других областях ущерба от политики американского президента в последние месяцы было немало.

Немцы были «в ярости» после выхода США из Парижского договора по климату и иранской ядерной сделки, в «ужасе смотрели» как американский лидер вмешивается во внутренние дебаты о миграционной политике, изображая Германию «пост-миграционной антиутопией, символизирующей ужасы открытия границ».

Однако официальные лица в Германии более всего обеспокоены уроном, который деятельность Трампа наносит западным институтам. «Он нападает на миропорядок, от которого в первую очередь выигрывает Германия», — негодует один из немецких чиновников. По его словам, экономика Германии глубоко интегрирована в глобальную, политика тесно связано с НАТО, а безопасность — с США. «И все эти столпы сегодня разрушаются», — заключает собеседник FT.

Как отмечает автор, для Ангелы Меркель, «убеждённого атлантиста», эта «новая реальность» довольно болезненна. «Мы не можем просто полагаться на то, что США будут поддерживать глобальный миропорядок», — заявила канцлер Германии в июле.

При этом Дональд Трамп «никогда не был особенно расположен» к Германии. Ещё в 1990 году он грозил «обложить налогом каждый Mercedes-Benz», ввозимый в США, в случае своего избрания на пост президента. Однако в ходе предвыборной кампании 2015 —2016 годов его враждебность по отношению к госпоже Меркель и стране, которой она руководит, была продемонстрирована в полном объёме. После того, как журнал Time назвал Меркель «человеком года» в 2015 году, Трамп объявил: они выбрали «того, кто разрушает Германию».

В ходе первой официальной встречи немецкого канцлера и главы Белого дома, главной темой было распределение расходов на НАТО. По воспоминаниям одного из немецких чиновников, Трамп тогда фактически заявил Меркель: «Вы замечательная, но вы должны мне триллион долларов». С тех пор в дипломатических кругах стали распространяться домыслы о причинах «отсутствия искры» в отношениях двух лидеров. Одни указывали на близость Меркель с предшественником Трампа Бараком Обамой, другие поговаривали, что Трампа раздражает отношение к Меркель американских СМИ, возвысивших её до статуса «лидера свободного мира», третьи винили во всём «сухой», неэмоциональный стиль общения немецкого канцлера.

Несмотря на попытки сгладить разногласия и оказание друг другу почестей во время официального визита Меркель в Вашингтон в апреле, главный «камень преткновения» — жалобы США на то, что Германия злоупотребляет американскими гарантиями безопасности — всё ещё на месте.

Как напоминает автор, в 1990 году расходы ФРГ на оборону составляли 2% ВВП, а бундесвер насчитывал 400 тыс. солдат и был крупнейшим военным контингентом НАТО в Европе. Сегодня бюджет немецкой армии составляет всего 1,2% ВВП, а состояние вооружённых сил страны можно назвать «плачевным».

В то же время американский лидер отказывается понять, что идея о превращении Германии в военную державу не находит поддержки у немецких граждан, да и сами США вместе с другими союзниками в течение многих десятилетий «делали всё возможное, чтобы Германия оставалась миролюбивой страной». Кроме того, нападки Трампа только настраивают людей в Германии против увеличения расходов на оборону, признаются немецкие официальные лица.

Ещё одним предметом горячих споров в отношениях двух стран остаётся избыточный профицит торгового баланса Германии по отношению к США, с которым активно борется Трамп. По словам немецких официальных лиц, Германия не виновата в том, что производит товары, необходимые миру и, в частности, Америке. Тем не менее, как отмечает журналист FT, Трамп не единственный, кто ставит превышение экспорта над импортом в вину Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно назвал стремление немецких властей сохранить профицит торгового баланса любой ценой «фетишем» немецкого правительства.

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» также оказался в центре разногласий немецких и американских властей. Участие Германии в проекте, призванном усугубить зависимость страны от поставок российских энергоресурсов, критикуют не только в США, но и в самой Германии. Страну также обвиняют в нарушении «принципа солидарности» стран ЕС, прописанного в Лиссабонском договоре, поскольку проект СП—2 лишит такие страны как Украина и Польша доходов от транзита российского газа.

Тем не менее, Германия старается закрыть глаза на «колкости» Трампа и сосредоточиться на двусторонних отношениях в более широком смысле. «Главное — не дать себя спровоцировать, — считает Нильс Шмидт. —Мы знаем, что наша дружба с США — это гораздо больше, чем наши отношения с любым президентом. Трамп — это не Америка».

Однако учитывая, что критические настроения Трампа в отношении Германии широко поддерживают как в Вашингтоне, так и в других странах, некоторым такие надежды кажутся «прекраснодушными», замечает обозреватель.