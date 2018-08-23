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1+1: Меркель будет искать в Закавказье альтернативу российскому газу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Ангела Меркель отправляется с трёхдневным визитом в Азербайджан, Грузию и Армению. Как передаёт «1+1», немецкий канцлер в время визита будет обсуждать поставки газа в Европу в обход России.

Закавказский вояж немецкого канцлера в поисках газа. Ангела Меркель отправляется с трёхдневным визитом в Азербайджан, Грузию и Армению. Обсуждаться будет голубое топливо. С азербайджанскими властями она хочет договориться о прямых поставках газа в обход России.

Прежде всего, поиски таких альтернативных путей связаны со скандальным строительством «Северного потока — 2», из-за которого Германию критикуют её европейские союзники и Соединённые Штаты.

Он может оставить Украину без транзитной трубы, поэтому теперь, как говорят в немецком правительстве, нужно попробовать найти замену российскому газу, но отказываться от «Северного потока» пока не собираются.   

Дата выхода в эфир 23 августа 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
1+1 Украина Европа
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