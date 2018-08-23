1+1: Меркель будет искать в Закавказье альтернативу российскому газу

16:45
Новак избран председателем совета директоров «Россетей»
Министр энергетики России Александр Новак переизбран председателем совета директоров «Россетей», об сообщает РИА Новости со ссылкой на решение компании.
16:43
Главный тренер «Тоттенхэма» написал письмо болельщику с опухолью головного мозга
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино написал письмо болельщику команды, у которого была обнаружена опухоль головного мозга.
16:36
Трамп оценил свои успехи на посту президента на пять с плюсом
Президент США Дональд Трамп заявил, что ставит себе наивысшую оценку за свои достижения на данном посту.
16:35
Шарапова потренировалась со Свитолиной перед стартом US Open
Россиянка Мария Шарапова и украинка Элина Свитолина провели тренировочный матч в преддверии старта четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
16:28
Порошенко рассказал, когда вступление Украины в НАТО станет реальным
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, когда вступление в НАТО станет для Киева реальностью.
16:27
СМИ: «Реал» и «Сельта» договорились о трансфере Аспаса
Мадридский «Реал» достиг договорённости с «Сельтой» по поводу трансфера нападающего Яго Аспаса.
16:24
Гройсман назвал непростым вопрос о повышении цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал непростым вопрос о повышении цен на газ.
16:19
Уполномоченный по правам человека в Москве намерена каждый месяц посещать в СИЗО сестёр Хачатурян
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила в СИЗО обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян.
16:18
Захарова ответила на заявления Латвии и Эстонии о компенсации за «советскую оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала намерение Латвии и Эстонии потребовать возмещения ущерба за «советскую оккупацию».
16:17
В Самарской области автомобиль сбил четырёх человек на остановке
В Самарской области организовали проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с четырьмя пострадавшими, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
16:16
В Тверской области обезвредили пять снарядов времён Великой Отечественной войны
На территории Тверской области обезвредили пять снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
16:16
Васильев выступил категорически против терапевтических исключений в спорте
Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился
мнением по поводу допинговых скандалов.
16:15
Эксперты дали рекомендации по выбору сметаны
Эксперты дали рекомендации по выбору сметаны, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт Роскачества.
16:15
Трамп: на возведение стены с Мексикой уже потрачено $3,5 млрд
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американскими властями на возведение стены на границе с Мексикой для решения проблем нелегальной миграции уже потрачено $3,5 млрд.
16:09
В «Формуле-1» введут ограничение бюджетов уже с 2019 года
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун сообщил, что начиная с 2019 года в чемпионате будет введено ограничение бюджетов команд.
16:09
МИД: боевики ИГ и «Джабхат ан-Нусры» укрываются в лагере для беженцев с ведома США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики группировок ИГ* и «Джабхат ан-Нусра»** укрываются в лагере для беженцев с ведома США.
16:06
В ЯНАО нашли пропавшую две недели назад в тундре девочку
В Ямало-Ненецком автономном округе нашли пропавшую две недели назад девочку, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
16:02
В российском самолёте-амфибии заменят украинский двигатель
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, производящий самолёты-амфибии Бе-200, в 2021 году оснастит аппарат двигателями российско-французского производства SaM146.
16:01
Испанская ассоциация футболистов выступила против проведения матчей чемпионата Испании в Канаде и США
Президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо сообщил, что игроки выступили категорически против решения руководства Примеры проводить ряд матчей в Северной Америке.
15:59
Ибрагимович заявил, что не знает, в каком клубе будет завершать свою карьеру
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что ещё не знает, в каком клубе будет завершать карьеру.
15:59
Захарова заявила, что Британия злоупотребляет правами государства — участника ОЗХО
Великобритания в деле об отравлении в Солсбери и Эймсбери злоупотребляет своими правами как страны — участницы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
15:55
Путин продлил замглавы МИД Карасину срок пребывания на госслужбе
Российский президент Владимир Путин продлил на год срок пребывания на госслужбе заместителю главы МИД России Григорию Карасину.
15:54
В МИД России рассказали о запросе СК в рамках расследования убийства журналистов в ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ходе расследования убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
15:51
За неделю миссия ОБСЕ зафиксировала более шести тысяч нарушений перемирия в Донбассе
Первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что за прошедшую неделю было зафиксировано более 6 тыс. нарушений перемирия в Донбассе.
15:47
В парке «Зарядье» пройдёт выставка редких пейзажей из запасников Третьяковки
В парке «Зарядье» пройдёт выставка «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Третьяковской галереи», сообщает портал мэра и правительства Москвы.
15:43
Захарова заявила о произволе США в отношении Бутиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перевод в другую тюрьму российской гражданки Марии Бутиной, арестованной в США, а также действия американской стороны в отношении россиянки.
15:42
Петербург согласовал новую «дорожную карту» с префектурой Хоккайдо
Санкт-Петербург согласовал новую «дорожную карту» взаимодействия с японской префектурой Хоккайдо, сообщает «ПолитЭксперт».
15:41
В Удмуртии завели дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детсада
В Удмуртии завели уголовное дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детского сада, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
15:40
В ЛНР рассказали о потерях среди украинских военных при попытке прорыва в районе Желобка
Представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытке захватить позиции ЛНР в районе села Желобок понесли потери: трое убиты, четверо ранены.
15:40
Путин встретится с президентами Абхазии и Южной Осетии
Президент России Владимир Путин встретится с президентами Абхазии и Южной Осетии Раулем Хаджимбой и Анатолием Бибиловым в пятницу, 24 августа.
15:37
СМИ: Усманов вложил около $20 млн в футбольный клуб «Пахтакор» из Узбекистана
Российский бизнесмен Алишер Усманов вложил около $20 млн в футбольный клуб «Пахтакор» из Ташкента.
15:37
Суд арестовал задержанного в Берлине по подозрению в подготовке теракта россиянина
Суд в Берлине арестовал россиянина, который был задержан по подозрению в подготовке теракта.
15:34
Трамп: объявление мне импичмента приведёт к обрушению экономики
Президент США Дональд Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, это приведёт к негативным последствиям для экономики.
15:30
Реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили условного противника на стрельбах под Оренбургом
На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли стрельбы с использованием крупнокалиберных снарядов, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
15:29
Следствие просит арестовать предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие просит заочно арестовать уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова — предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, совершённого в апреле 2017 года.
15:28
Лавров 29 августа проведёт переговоры с главой МИД Саудовской Аравии
Глава российского МИД Сергей Лавров 29 августа проведёт переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром, который посетит Москву.
15:27
В профсоюзе футболистов рассказали о ситуации в ФК «Балтика»
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в калининградском клубе «Балтика», выступающем в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
15:23
Журнал Time поместил на сентябрьскую обложку Трампа в затопленном кабинете
Американский журнал Time на обложке нового номера изобразил президента США Дональда Трампа, который пытается выплыть в затопленном кабинете.
15:22
Лавров проведёт переговоры с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа в Москве проведёт переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
15:21
МЧС организовало поиск пропавших в горах Северной Осетии альпинистов
В горах Северной Осетии ведётся поиск участников сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые перестали выходить на связь. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
15:16
На Украине покер признан официальным видом спорта
Министерство молодёжи и спорта Украины утвердило спортивный покер официальным видом спорта.
15:12
В московском метро появилась возможность оплатить проезд жетонами
В Московском метрополитене появилась возможность оплатить проезд жетонами, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
15:10
Меркель прибыла с визитом в Грузию
Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 23 августа, прибыла в Грузию с визитом.
15:09
Спасатели предупредили об усилении ветра в Петербурге до 15 м/с
Спасатели предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге до 15 м/с в четверг, 23 августа. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС.
15:09
Тебас исключил проведение эль-класико в Северной Америке
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас исключил проведение матчей между «Реалом» и «Барселоной» в рамках выездных игр Примеры в Северной Америке.
15:05
Бабочки адмиралы прилетели в Москву впервые за 10 лет
Бабочки адмиралы прилетели в Москву, сообщает портал мэра и правительства. Это произошло впервые за 10 лет.
15:04
Эксперт оценил позицию России по новым санкциям США
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФАН оценил заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва будет отвечать симметрично, но не станет прекращать поставки ракетных двигателей для американской космической программы.
14:59
В Калининграде задержана женщина, пытавшаяся ударить топором врача
В Калининграде задержана женщина, которая пыталась ударить топором приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.
14:56
Волейболистка сборной России Панкова пропустит ЧМ-2018
Связующая сборной России по волейболу Екатерина Панкова сообщила, что не сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года в Японии.
14:56
На горе в Грузии найдены два скелета
На горе Ушба в Грузии найдены два скелета, которые могут принадлежать пропавшим альпинистам.