Welt: задержанный в Германии россиянин действовал не в одиночку

В Германии задержали россиянина чеченской национальности, подозреваемого в планировании теракта, сообщает Welt. По имеющейся информации, он собирался устроить взрыв с использованием опасного вещества пероксид ацетона. Также существуют предположения, что он действовал не в одиночку, отмечает немецкий телеканал.

Это была масштабная операция против подозреваемого террориста. По требованию федеральной прокуратуры группа полицейского спецназа GSG 9 задержала в Берлине предполагаемого исламиста.

31-летний россиянин планировал осуществить в Германии теракт с использованием очень опасной взрывчатки. Больше мы пока не знаем. Под наблюдением следователей мужчина находился с 2016 года. О ситуации расскажет Сабрина Беренс.

По известной информации, в этом доме проживал 31-летний мужчина Магомед-Али С., который планировал совершить теракт в Германии. Утром сотрудники группы спецназа GSG 9 — здесь мы видим архивные кадры — задержали чеченца в берлинском районе Панков. Он обвиняется в подготовке взрыва, то есть насильственного акта, угрожающего безопасности государства.

Его имя уже было известно полиции. В октябре 2016 года в его квартире был проведён обыск. Там он складировал большое количество взрывчатки на основе пероксид ацетона.

МАЛТЕ РОШИНСКИ, эксперт по терроризму: Пероксид ацетона очень популярен среди самых разных террористов, потому что компоненты, необходимые для его изготовления, находятся в свободном доступе. Поэтому их так просто найти и потом попробовать сделать из них взрывчатку. «Исламское государство»* активно рекламировало это вещество.

Задержание чеченца теперь объяснит, куда делась обнаруженная в 2016 году взрывчатка. Свой план предполагаемый исламист разрабатывал с ним, Клементом Б., арестованным ранее во Франции, который, по имеющейся информации, также связан с исполнителем теракта на площади Брайтшайдплац Анисом Амри.

В четверг россиянин предстанет перед следственным судьёй в Верховном федеральном суде.

Дата выхода в эфир 22 августа 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Комментарий ИноТВ:

Посольство России в Германии проверяет информацию о наличии у задержанного по подозрению в подготовке теракта в Берлине российского гражданства.