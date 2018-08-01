NR: британские ВМС вытащили будущего смертника из воюющей Ливии за три года до теракта

Террорист Салман Абеди, подорвавший себя на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере в прошлом году, за три года до происшествия был эвакуирован британскими ВМС из Ливии, где шла гражданская война, сообщает National Review. Как отмечает издание, Салман был известен британским службам безопасности ещё в то время, когда он ездил в Ливию, чтобы участвовать в сопротивлении режиму Муаммара Каддафи, однако за ним переставали следить вскоре после того, как он возвращался в Великобританию.

Террорист, подорвавший себя на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере в прошлом году, за три года до происшествия был эвакуирован британскими ВМС из Ливии, где шла гражданская война, сообщает National Review. Теракт вызвал большой резонанс в британском обществе. От рук смертника погибли 22 человека и более 120 получили ранения.

Как утверждает издание, Салман Абеди был эвакуирован из Триполи вместе со своим братом Хашемом и сотней других граждан Великобритании в 2014 году, когда противостояние между повстанческими группировками и силами Муаммара Каддафи нарастало.

Сообщается, что Салман Абеди, родившийся в 1994 году в Манчестере у пары ливийских иммигрантов, часто ездил в Ливию со своим братом и участвовал в сопротивлении правительству Каддафи по настоянию своего отца, видного члена повстанческой группировки. Салман был известен британским службам безопасности ещё в то время, когда он ездил в Ливию, однако за ним переставали следить вскоре после того, как он возвращался в Великобританию, утверждает издание.

Салман и Хашем Абеди несколько лет жили в трущобах, в которых подрастали радикальные мусульмане, отправлявшиеся затем в Сирию, чтобы сражаться в рядах ИГ*. Он также посещал ту же самую мечеть, что и вербовщик в ИГ, который спонсировал сотни начинающих террористов.

Отучившись в университете два года, в течение которых о нём дважды сообщали в антитеррористическую горячую линию, Салман Абеди бросил учёбу и отправился в Ливию.

Британские чиновники предполагают, что, перед тем как вернуться в Ливию, он мог побывать в Сирии, а затем в конечном итоге был помещён в список находящихся в опасности британских граждан и эвакуирован британскими ВМС.

Хашем Абеди на данный момент находится в ливийской тюрьме. Британское правительство запросило его экстрадицию с тем, чтобы он мог предстать перед судом за террористический акт, отмечает National Review.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.