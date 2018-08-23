Die Zeit: для нормализации отношений с Россией Германии придётся «слезть с вашингтонского буксира»

Германии пора «слезть с вашингтонского буксира» и начать проводить самостоятельную политику в отношении России, пишет Die Zeit. Но сначала Берлину нужно избавиться от трёх иллюзий и трёх навязчивых идей, которые мешают урегулированию спорных вопросов. Одно из заблуждений заключается в том, что более жёсткие санкции способны изменить внешнеполитический курс Кремля, отмечает автор статьи Тео Зоммер.

В отношениях Германии и России было много взлётов и падений, пишет Die Zeit. Иногда страны враждовали как в годы Первой и Второй мировых войн, иногда прекрасно уживались друг с другом, как после окончания холодной войны. Но за последние 15 лет Берлин и Москва вновь «серьёзно рассорились», отмечает автор статьи Тео Зоммер.

И началось это всё задолго до «аннексии» Крыма, продолжает издание. Риторика главы Кремля Владимира Путина изменилась ещё в 2007 на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он ощутил угрозу окружения со стороны НАТО, а в Европе увидел «остриё американского копья в Старом Свете». Президент отвернулся от «Гейропы» и сделал ставку на ортодоксальные ценности, неопанславизм и евзразийство, в рамках которого Россия больше не была Востоком Запада, а становилась центром Великой Евразии, Западом Востока.

При этом жёсткая санкционная политика США может спровоцировать новый ледниковый период в отношениях с Россией, предостерегает Зоммер. Германия заинтересована в том, чтобы этого не допустить, и для этого должна «слезть с вашингтонского буксира». В американской политике нет рационального зерна. По большей части её определяет конгресс США, а не Белый дом. Демократы в нём выступают против Путина, потому что винят его в поражении своего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, что так и не доказано. «Да это и невозможно доказать», — подчёркивает автор.

Республиканцы же своим подстрекательством против России бьют в первую очередь по главе Белого дома Дональду Трампу, продолжает издание. Из-за этого президент США никак не может перейти к нормальной, реальной политике в отношении Москвы. Новые санкции и те штрафные меры, которые ещё подготавливаются, «льстят самомнению американцев». Но это не убедительная внешнеполитическая стратегия, подчёркивает Зоммер. Поэтому хорошо, что канцлер Германии Ангела Меркель сохраняет контакт с Россией.

И для того, чтобы выстроить с Кремлём нормальные отношения, Берлин должен избавиться от трёх иллюзий и трёх навязчивых идей. Первая иллюзия заключается в том, что с помощью ужесточения санкций получится изменить внешнеполитический курс Москвы. Автор убеждён, что такой подход скорее приведёт к полномасштабной экономической войне, в которой не заинтересованы ни Берлин, ни Москва. К тому же эти штрафные меры только «сплотят россиян вокруг Путина», подчёркивает Зоммер.

Во-вторых, усилением давления извне в России не получится установить либеральную демократию и сформировать социально-рыночную экономику. В стране ещё долгое время просуществуют «авторитарный режим и олигархический капитализм, который возник в хаотичные годы правления бывшего президента Ельцина и укрепился при Путине», утверждает немецкий журналист.

Третья иллюзия заключается в том, что в Европе получится создать надёжную и гарантирующую мир структуру безопасности в пику России. Добиться этого получится только с Россией, обеспечивая исполнение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключая новые соглашения в сфере контроля над вооружением и действиями в киберпространстве, а также соблюдая минские договорённости и пытаясь урегулировать «замороженные конфликты» в Приднестровье, Абхазии и Осетии.

Также Германии нужно избавиться от трёх навязчивых идей, советует Зоммер. Во-первых, Россия уже не представляет ту угрозу, которую представлял Советский союз в годы холодной войны. Численности армий и размеры военных бюджетов просто несопоставимы, поясняет автор. К тому же Россия, если и решится проникнуть вглубь территорий НАТО, рискует развязать ядерную войну, в которой погибнет и сама.

Во-вторых, Россия не пытается подорвать либеральный миропорядок, считает журналист. Конечно, Кремль его отвергает и ведёт «гибридную войну» против западных стран, используя дезинформацию, шпионаж, кибератаки и вмешательство в выборы. «Но кто этого не делает?», — пишет Зоммер. Агентство Национальной Безопасности США тоже занимается взломом, прослушкой и шпионажем. Многие страны и деятельность немецких фондов, а также телеканала Deutsche Welle воспринимают как вмешательство в свои внутренние дела, поясняет автор.

Сомнения вызывает и то, что гибридные операции России действительно эффективны, продолжает издание. К заслугам Кремля причислены победа Трампа на выборах, «брексит», рост популярности «Альтернативы для Германии», но у всех этих явлений есть внутренние причины. Проявляющаяся в наших демократиях склонность к авторитаризму — это «не дело рук русских, а результат слабости наших демократий», поясняет Зоммер. К тому же автор убеждён, что никто не подрывает либеральный миропорядок так, как Дональд Трамп. И в помощи Кремля он не нуждается.

Третья навязчивая идея, от которой нужно избавиться Берлину, заключается в том, что Путин решительно намерен проводить территориальную экспансию. Он «проглотил» Крым, когда такая возможность представилась, объясняет автор. Как и для большей части населения России, для него черноморский полуостров, подаренный Украине в 1054 году, — это исторически русская территория, защищая которую русские пролили много крови в IX и XX веках. К тому же он хотел защитить военную базу в Севастополе. С исторической точки зрения его поступок можно понять, хотя на деле это нарушение международного права, признаёт Зоммер. Но все рассуждения о том, что «аннексия» Крыма — это начало «ревизионистко-реваншистского наступления» на страны Балтии и Польшу — это всего лишь «спекулятивные рассуждения», отмечает Зоммер.

На сегодняшний день очевидно, что Путин заинтересован не в экспансии, а в безопасности, пускай и, возможно, от «вымышленной угрозы», продолжает издание. Главным образом ему нужны партнёры для «запоздалой модернизации России». Глава Кремля стоит перед серьёзными внутриполитическими проблемами. Ему нужны технологии и капитал. И так как его надежды на Китай не оправдались, возможно, он будет выстраивать сотрудничество с Германией и ЕС и соответственно пойдёт навстречу в ряде стратегических вопросов. И Берлин должен воспользоваться этой возможностей, заключает автор материала.