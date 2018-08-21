FT: американские санкции подталкивают Турцию к сотрудничеству с ЕС

По мере ухудшения отношений США и Турции в Европе надеются на то, что борьба Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа будет способствовать укреплению достаточно напряжённых отношений Турции со странами ЕС, пишет Financial Times. Издание отмечает, что сотрудничество с Турцией необходимо ЕС в таких вопросах, как решение сирийского и миграционного вопросов.

По мере ухудшения отношений США и Турции в Европе надеются на то, что борьба Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа будет способствовать укреплению достаточно напряжённых отношений Турции со странами ЕС, пишет Financial Times.

«Эрдоган узнаёт, кто его настоящие враги — и это не Европа»,— приводит издание слова одного из дипломатов ЕС.

В настоящий момент европейские чиновники отмечают «долгожданное» снижение напряжённости в отношениях с Турцией. Об этом, по словам автора статьи, свидетельствует решение правительства страны об освобождении из-под стражи двух греческих солдат, подозреваемых в шпионаже, а также главы местного отделения Amnesty International.

При этом в ЕС называют «неслучайным» тот факт, что решение об освобождении содлат, к которому там призывали на протяжении длительного времени, последовало после ухудшения отношении Анкары с Вашингтоном и отмечают, что это является «важным шагом для отношений между Турцией и Грецией и ЕС в целом».

«Турции нечего бояться своих европейских соседей. Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию», — отметил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Financial Times напоминает, что ухудшение отношений Турции и ЕС началось в 2016 году, когда европейские лидеры выразили тревогу относительно массовых чисток и репрессий, последовавших за попыткой свержения Эрдогана. В ответ на заморозку процесса вступления страны в ЕС, турецкий лидер обвинил Европу в лицемерии по отношению к Турции.

Однако, осознав опасность, которую таят в себе споры с крупнейшим торговым партнёром страны, Анкара начала движение к «перезагрузке» отношений с ЕС. А в Брюсселе появилась надежда на то, что обострение отношений Эрдогана с Вашингтоном приблизит Турцию к ЕС и поможет восстановить натянутые отношения с союзником по НАТО, чьё сотрудничество необходимо в Сирии и по вопросу миграции.

Автор отмечает, что о разрядке в отношениях также позволяет судить серия телефонных звонков президента Турции лидерам Германии и Франции, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.

При этом издание отмечает, что у ЕС также есть причины стремиться к развитию отношений с Анкарой. Так, ухудшение экономического состояния Турции может негативно отразиться на целом ряде европейских стран.

«Если иметь в виду, насколько велика их экономика, насколько близки наши торговые отношения и сколько турок проживает в Германии, это может стать очень опасным», — прокомментировал немецкий чиновник резкое падение лиры на фоне американских санкций.

Тем не менее, несмотря на то, что агрессивная политика Трампа сближает Турцию и ЕС, Financial Times отмечает, что в Европе всё ещё сохраняют опасения относительно нарушения прав человека в Турции. Так, по меньшей мере семь немецких граждан остаются за решёткой в Турции по обвинениям, которые Берлин называет политически мотивированными. Кроме того, в Германии призывают Анкару освободить американского пастора Эндрю Брансона, задержание которого спровоцировало ухудшение отношений с США.

«Это значительно облегчило бы решение существующих экономических проблем», —приводит Financial Times слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.