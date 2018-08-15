FT: увлечение санкциями приближает крах глобальной системы под управлением США

Санкциями необходимо пользоваться с осторожностью и умом, пишет Financial Times, а Дональд Трамп, по словам издания, накладывает их, когда хочет добиться быстрых результатов или увеличить свой вес. В итоге если так и будет продолжаться, то многие страны могут отойти от финансовой системы, в которой доминируют США, предрекает автор статьи.

Санкции, которые Вашингтон наложил на Турцию, привели к мощнейшему расколу между США и их союзником по НАТО, пишет Financial Times. Эта ситуация, по словам автора статьи, также подчёркивает, как иногда использование санкций может негативно сказаться на интересах США и их ключевых союзников.

Санкции могут играть важную роль в современном мире, признаёт издание: они дают возможность оказывать давление на других, не используя военную силу. Однако для максимальной эффективности их нужно вводить с осторожностью, имея перед собой ясные цели и в координации с союзниками.

Однако Белый дом периодически использует санкции в одностороннем порядке, как, например, в последний раз с Ираном. Трамп склонен принимать их, чтобы не прибегать к более трудоёмким дипломатическим стратегиям и добиться быстрых результатов. В его восприятии внешней политики санкции дают возможность увеличить личный вес, хотя они могут и не иметь под собой конечной цели. Кроме того, он использует их для консолидации своей поддержки.

Однако такое отношение к санкциям может дестабилизировать рынки, что будет иметь непредсказуемые последствия для глобальной экономики. Турция — не просто союзник по НАТО, крайне важный для обеспечения интересов США на Ближнем Востоке. Но финансовый кризис в Турции рискует отразиться на европейских банках и на других развивающихся рынках, предрекает автор статьи. Кроме того, американские меры могут толкнуть друзей и врагов прямо в объятья соперников США вроде России и Китая. Так, выгоду из ситуации с Турцией уже пытается извлечь Россия.

Даже «самые тщательно выверенные и полезные санкции» вроде тех, что были приняты против России после присоединения Крыма, могут заставить другие страны уйти от доллара и финансовых систем, в которых доминируют США. Так, например, Москва запустила свою платёжную систему в пику Visa и Mastercard.

В итоге из-за всего этого Вашингтону крайне важно использовать санкции с умом, делает вывод Financial Times. Если же он к этому не прислушается, то санкции лишь ускорят падение глобального миропорядка и торговой системы под управлением США, предрекает издание.